 

Мнение: Дискредитаторы

07.03.2022, 22:06, Разное
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Всего три дня назад, 4 марта вступила в силу статья Кодекса об административных правонарушениях — 20.3.3. КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»). А уже заработал конвейер по производству административных дел.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказывает:

— Первое дело к нам пришло из Костромы, девушка вышла с плакатом «Нет <продолжение лозунга на плакате запрещено Роскомнадзором>». Ее оштрафовали на 30 000 рублей. В Кемерово мужчину оштрафовали на 60 000 рублей. Вчера вечером стало известно о деле настоятеля церкви Воскресения Христова в Костромской области Иоанна Бурдина (за проповедь). Всего нам известно о возбуждении таких дел в 16 городах России. Самые активные в этом смысле — Краснодар, Санкт-Петербург, Кострома, Красноярск.

— В чем, по версии следствия, конкретизируется «дискредитация действий российской армии»? В чем она проявляется чаще всего?

— Плакаты, посты, высказывания. Буквально: слова «Нет <слову, которое запрещено Роскомнадзором>». Это основное. Основное — именно за такую формулировку.

Павел Чиков говорит, что у привлеченных к административной ответственности по этой статье возникают серьезные риски:

— Статья 20.3.3. КоАП является преюдициальной, создает риск уголовного преследования. И тот, кто в течение года с момента оплаты штрафа повторно «дискредитирует действия российских Вооруженных сил», может быть привлечен уже к уголовной ответственности. При этом «дискредитировать действия военных» может любой разговор на антивоенные темы, даже в самой узкой компании.

Так и живет. То ли еще будет… Будет?

На снимке: борцы с дискредитаторами в решительной готовности дать жетский отпор дискредитаторам, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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