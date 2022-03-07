Мнение: Идиоты перекладывают деньги

Хороший пост из закрытого ФБ насчет “финансовой грамотности” (читай – безграмотности) населения. Когда ж народ научится думать хоть немного?

“Не перестаю восхищаться финансовой “грамотностью” наших людей. Точнее, верой “как заработать на халяву”.

Следите за руками.

Сейчас почти все основные банки как не в себя предлагают вклады с фантастическими процентами под 21% в год. Это ж 63% всего за 3 года – так выгодно! А через 5 лет – это ж в 2 раза больше денег будет за просто так! И народ бежит перекладывать деньги. За последнюю неделю в трех крупнейших банках видел реально толпы как правило пожилых людей, которые всё-всё-всё перекладывают на новые вклады. “21% годовых же!”

Договоры, конечно, никто из них не читает…

А я вот почитал.

1 – банк может менять процентную ставку в любой момент “потому что потому”.

2 – при досрочном закрытии вклада “хрен вам а не проценты”.

Вы уже поняли, да?

Сейчас: принимаем деньги под 21% годовых.

Через пару-тройку месяцев: меняем ставку на 11% годовых.

Еще через полгода: меняем ставку на какие-нибудь 3% годовых.

Если клиент решает забрать деньги: вообще никаких процентов не платим, потому что “досрочное закрытие вклада”. А, забыл, еще и денег возьмем “за обслуживание вклада”.

Итого.

Банк: получает на халяву беспроцентный кредит от населения.

Население: в полном убытке от инфляции (при досрочном закрытии), либо существенном убытке от инфляции (если дотерпит до окончания срока вклада). Ну и еще заплатит “за обслуживание вклада”. Вклад в банке – он же кушать просит, его тряпочкой протирать надо, переворачивать раз в месяц, мыть раз в год…

Мой совет: думайте головой, читайте все условия в договоре и не стесняйтесь использовать калькулятор”.

Да всё так и есть, без сомнения. Люди, несущие сейчас свои последние рубли в банки под “гигантские 20% годовых”, вызывают изумление и в еще одном, возможно, даже более существенном аспекте: если хотя бы на 1/10 принимать всерьез начавшееся в России прямое противостояние буквально со всем миром (а “мир” начал с того, что просто и тупо изъял у нас почти всю валюту, что лежала в ЗВР) – то нормального человека не может не удивить смехотворность предполагаемой рублевой инфляции – всего в каких-то 20%. КАК, ХОЛМС??

Какие 20%, вы что, издеваетесь? Если Центробанку уже нечем проводить интервенции на валютном рынке, а мировую торговлю с нами насильственно обрывают – откуда в стране будет валюта? Собственно, у валютного курса в нынешней ситуации буквально НЕТ ДНА – уже летом, не говоря уж про “через год”, мы можем увидеть и 150, и 200, и 500 рублей за доллар. Просто потому, что когда количество некоторого необходимого “всемирного эквивалента” стремится к нулю – его цена в то же время стремится к бесконечности.

Поэтому класть рубли, чтобы получить через год на 20% больше рублей – как-то глупо. Надо брать валюту, как это знали все люди в 90е. У валюты по сравнению с банковским вкладом есть и еще одно крайне существенное преимущество: она не зависит от того, что случится с банком за этот год.