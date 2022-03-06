Травят даже детей: как прошел митинг против русофобии в Берлине

Всего около 300 человек вышли в субботу на митинг против растущего уровня русофобии на центральной площади Берлина. Граждане выразили свой протест против бездействия властей вопреки дискриминации выходцев из России и русскоговорящих людей. Причина – так называемая спецоперация в Украине.

Митингующие держали в руках российские флаги, георгиевские ленты и плакаты с призывами прекратить притеснение русских. Выступающие обращали особое внимание на то, что русофобия проявляется, в том числе, – на бытовом уровне. Демонстранты рассказали о случаях нападения на русскоговорящих на улицах и порче их имущества. Кроме того, выходцев из России отказываются обслуживать в кафе и ресторанах и призывают уехать из Германии.

Травле подвергаются даже дети. Собравшиеся рассказали, что на фоне спецоперации России на Украине в школах начались нападки на русскоязычных учеников, которые совершают как другие школьники, так и преподаватели. Участники акции отметили, что обращались за помощью в местные органы власти, но те закрывают глаза на происходящее.

Днем ранее аналогичная акция прошла в столице Сербии – Белграде, где тысячи людей собрались в центре города, чтобы выразить солидарность с россиянами и жителями частично признанных Донецкой и Луганской народных республик.

Впрочем, поддерживают Украину в в тысячу раз больше жителей Германии.