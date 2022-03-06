Личное: “Единственные родственно близкие люди”

После ядерной угрозы на следующем месте опасностей сейчас не экономические проблемы, а нервные срывы и разрывы самых близких связей.

Про ссоры с родителями очень много писем.

Одно я разберу.

edvard_haid

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я бы хотела понимать, как правильнее всего было бы общаться с близким человеком, если наши взгляды на последние мировые события не сходятся, но она продолжает попытки “прогинать” под свою “правду”.

(Самое неверное в случае конфликта считать, что близким человеком движут амбиции и стремление доминировать. Это самое плохое, что можно придумать. Надо хорошо понимать, что близкими людьми и особенно родителями в таком случае движет страх и забота о безопасности, вашей и своей)

Я понимаю, что я не политолог и очень многого не знаю и не понимаю, я не обсуждаю последние новости ни с кем, кроме тех, с кем моё мнение схоже (да и то это больше не обсуждение, а обмен новостями и комментариями происходящего). Тем более, я не вступаю в какие-либо дискуссии. Моя мать очень критически настроена ко всем новостям, которые показывают не по ТВ. Вчера она написала мне: “А ты видела, что там то там то вот такое произошло?”. Я имела неосторожность спросить, где она такое увидела? Ибо я читала противоположное мнение.

(Автор в курсе, что мать смотрит новости исключительно по ТВ, однако задает вопрос “где она такое увидела?” И сообщает, что верит противоположному мнению. При этом автору кажется, что она не вступает в спор)

На что получила поток сообщений, что я “фашистка”, “новости совсем не смотрю”, “поддерживаю националистов”. Я была в шоке, потому что ничего подобного ей ни разу не писала. Говорю: ” К чему это всё? Я же просто спросила, из какого источника твоя новость, потому что мне интересно сравнить ту информацию, которую читаю я, и которую смотришь ты.

(Автору кажется, что она занимает нейтральную и миролюбивую позицию, однако дает понять матери, что считает официальные источники как минимум спорными, а возможно – ложными)

Сейчас идёт большая информационная война, мне интересно увидеть происходящее с разных сторон”. На это в ответ получила, что я совсем дура, есть только одна сторона и “хоть раз посмотри новости или …. канал, там только правду показывают”. Я на это ничего не ответила, тему вообще резко сменила.

(Мать считает, что официальный канал автор вообще не смотрит. И мать этот факт очень пугает, потому что она представляет, что ее дочь выступает резко против политики государства, находясь на территории этого государства. Именно это пугает мать, а не просто несогласие)

Сегодня позвонила ей узнать, как дела и поговорить о ремонтных делах, которые у неё идут. Она проигнорировала всё и сходу спрашивает: “Ты же не пошла сегодня ни на какие выступления? Они дураки что-ли, выходить, это наоборот поддерживать надо, а они…”. Я ответила, что именно не поддерживают “эти дураки” по моему мнению.

(Здесь мать четко формулирует, чего именно она боится. Что автор будет принимать участие в выступлениях, которые запрещены. Но автор вместо того, чтобы заверить мать, что она не выступления не пойдет или сразу увести тему в другую сторону, дает матери понять, что поддерживает выступления и для матери это означает: “она пойдет”)

Опять восклицания “ах ох ты что такое говоришь” и я снова резко сменила тему, точнее, вернулась к той, с которой и начала диалог – бытовые вопросы. Но поговорили так себе, мать уже была раздражена.

(Уводить тему можно, заверив человека, что ему не о чем беспокоиться. Если демонстративно игнорировать вопрос и тем более, как автор, давать пугающий ответ, а дальше пытаться уводить тему, это называется “затыкать другому рот”. Это значит оставить за собой последнее слово, а человеку возражать вам уже не давать. Это не избегание конфликта, это претензия на полную победу в конфронтации)

Я знаю, что её не унять, если она настроена в чем-то убедить, что-то доказать, что-то донести (всегда, когда человек даже не пытается с ней спорить и вообще на эту тему разговаривать, всё равно подходит/звонит и ни с того ни с сего монолог начинает. А тем более, если знает, что у кого-то отличное от её мнение). И мне всегда было проще со всем согласиться: “да да да, хорошо”.

(Здесь не просто “мнение”. Здесь речь о позициях, которые связаны с поведением. Когда родители, например, возмущаются, что их ребенок, даже взрослый, слушает панк-группу, они опасаются, что он поддерживает взгляд этой группы на наркотики и свободу. Сама по себе музыка их не очень волнует. Их пугает позиция, которая может привести ребенка к опасному с их точки зрения поведению. Когда близкого человека пугает ваша позиция, у вас всего два выхода: максимально дистанцироваться под благовидным предлогом или сделать вид, что ваши позиции более-менее совпадают. Другие пути ведут к усилению конфликта, к нервотрепке и вражде, а враждовать с близкими ОЧЕНЬ опасно, все будет ударять по вам. Экология вражды с близкими, если она неизбежна: достичь автономии, отделиться и потом уже враждовать. Иначе вы будете пилить сук под собой)

Но тему политики я с ней обсуждать не хочу, я знаю её взгляды. Я так и говорила: “Я не хочу это обсуждать. Просто не хочу, не интересно”. И если по телефону я как-то могу тему сменить и общаться о другом, то как это будет сделать лично и в одном помещении – не знаю.

(Скорее всего никак. Единственный вариант, если действительно хочется ослабить конфликт, – скрывать свои взгляды)

Я скоро еду к ней поздравить её с праздником и я не хочу ссориться. Мы друг у друга единственные родственно близкие люди, а сейчас она и вовсе переругалась со своей подругой и другом из-за этого всего и общается только со мной. Я уверена, что она при встрече опять про это заговорит, тем более, когда я два раза в ответ на её вопросы ляпнула что-то, что показывает моё иное мнение. Уйти я не смогу – я же поздравить приехала. Как сменить тему не знаю – ей когда надо, она игнорирует всё и насильно продолжает свои монологи. Соглашаться с этим тоже не стану. Я постараюсь ничего не отвечать, чтоб не было, как вчера и сегодня, но её всегда ещё больше злило уклонение от ответов на её вопросы. Как не поссориться с ней, что правильнее всего было бы сделать?

(Сделать выбор. Либо вы доносите свои взгляды до матери, но тогда не лезете к ней с общением, либо скрываете свои взгляды и бережете ее нервы. Воспитывать мать вы не можете, закрыться от ее стремления воспитывать вас можно двумя способами: скрывая свою оппозицию ей или идя на разрыв отношений. Но второе может стать вашей личной катастрофой)

С Уважением, Юлия.

(Дополняйте, друзья. И расскажите, как вы обходите острые темы в общении с близкими)