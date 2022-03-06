Мнение: Коротко по Украине. 06.03.2022

Коротко по Украине.

1. Переговоры между РФ и Украиной пройдут завтра на территории Белоруссии. Москва сегодня еще раз дала понять, что если Киев не примет условия (без каких либо поблажек), то последствия для украинской государственности будут тяжелыми. США заявляют, что в понедельник может начаться вторая фаза операции, включая операции по установлению контроля над Одессой и Киевом, а также окружению группировки ВСУ на Донбассе. В заявлениях шайки Зеленского все больше истеричных ноток и обвинений в адрес Запада, что тот кинул (никогда ведь такого не было).

2. Гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе по-прежнему срываются нацистами из "Азова", несмотря на все договоренности. Кто-то удивлен? Я нет. Пока что удалось освободить из рук террористов засевших в Мариуполе около 300 человек. Еще несколько десятков смогли вырваться из Волновахи. Украинские террористы никак не хотят избавляться от своего живого щита. Что обрекает многих людей на смерть, когда начнется контртеррористическая операция в самом Мариуполе и продолжится активная зачистка Волновахи.

3. Продолжаются непонятки с реальным местонахождением Зеленского, а украинские и американские источники разгоняют зраду о готовящейся эвакуации Зеленского на Запад, Также продолжается поиск шпионов и предателей. Киву обвинили в "государственной измене" и объявили в розыск. Поймают, наверное убьют как Киреева. А там уже подумают, кто он "предатель" или "герой". Сам Зеленский сегодня заявил, что Запад хочет, чтобы украинцев убивали (проснулся) и что "мы воюем за то, где пройдет новая граница". Старой границы уже очевидно не будет. Границы в любом случае изменятся – вопрос конечно интересный, где они пройдут.

4. В РФ сегодня проходят антивоенные митинги, с помощью которых Зеленский призывал остановить операцию на Украине. Судя по кол-ву собравшихся, даже арест Навального (кто это, кстати?) и коронавирусные ограничения (кстати, где ковид?) беспокоили граждан больше. Но посмотрим, может к вечеру кол-во подрастет. Пока же, все довольно жалко, чему видимо способствовала лютая информационная зачистка, которая продолжилась и сегодня.

5. Сегодня началось правоприменение закона о фейках о ВС РФ. Первый счастливчик отделался штрафом в 60 000 рублей. Была у меня мысля написать о проблемах в наступательной операции (они конечно же тоже имеются), но пока обожду – надо посмотреть, как на практике закон работает. Ну или уже после окончания операции будет материал, когда военная цензура не будет столь лютовать.

В отношении самой операции стоит отметить, что даже на Западе есть разночтения относительно планов ГШ ВС РФ, хотя продвижение на карте дает некоторое представление о том, к чему стремятся. С субъективной точки зрения, приоритет №1 – уничтожение группировки ВСУ на Донбассе путем окружения и разгрома этой группировки, что лишит Украину большей части вооруженных сил и тяжелой техники.

Военная сводка может быть вечером будет, если соберусь с силами, устал адски – первое что сделаю, когда все это закончится, отключусь на сутки от интернета, будут просто сидеть и смотреть какое-нибудь кино.

Трансляция по Украине как обычно продолжается тут https://t.me/boris_rozhin (сегодня канал перевалил за 350 000 подписчиков, ой вэй)

На заглавном фото – уничтожение аэродрома в Виннице, 8 "Калибров" прилетело и все. Зеленский плакался, мол за что, Винница причем. Ну да, а нацисты из Винницы воевавшие на Донбассе, не при чем. Бумеранг он такой. И это еще учитывайте, что РФ откровенно щадит не только мирных, но даже ВСУшников. А ведь могла бы (если бы была такой, какой ее рисуют, хреначить по жилым кварталам, как ВСУ).

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