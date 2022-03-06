Эксперт: бренды “сливают” остатки и готовятся к возвращению на рынок по новым ценам

Он отметил, что видит много брендов, которые приостановили деятельность, но не уходят до конца. В пример предприниматель привел магазины в торговых центрах.

“Мы же прекрасно видим, они не распустили всех сотрудников, они не расторгли договоры аренды, более того, некоторые из них поставили своих арендодателей в известность о том, что закрытие произошло по неким техническим причинам”, – пояснил Миронов.

По его словам, сейчас компании могут быстро распродать остатки товаров, подождать, а затем возобновить работу. Ощущения сворачивания деятельности этих брендов нет, приводит мнение эксперта Агентство городских новостей “Москва”.

Ранее ритейлер Metro и производитель продуктов питания Danone опровергли сообщения об уходе с российского рынка. Компании продолжают работать в нашей стране в обычном режиме.

Кроме того, Samsung в ближайшее время собирается возобновить работу в России в обычном режиме. Сейчас компания занимается вопросами восстановления поставок в нашу страну.