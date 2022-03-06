Масленица: рецепт блинного торта с копченым лососем от шеф-повара

Испеките дюжину блинчиков диаметром 24 сантиметра по любому из проверенных вами несладких рецептов.

Ингредиенты для блинного торта:

Блинчики – 12 шт.

Творожный сыр – 250 г

Лосось холодного копчения – 250 г

Лук-шалот – 2 шт.

Масло сливочное – 1 столовая ложка

Икра красная – 150 г

Укроп – 1 веточка

Сначала нужно приготовить мусс: мелко-мелко нарезанный лук пассеровать на сливочном масле до готовности, после смешать с творожным сыром и измельчить блендером до однородного состояния.

Сформировать торт, выкладывая слой за слоем блинчики, мусс и слайсы лосося. Дать пропитаться 10-12 часов. После разрезать на порции. При подаче выложить кусочек торта срезом вверх, украсить икрой и укропом.