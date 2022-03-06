 

Масленица: рецепт блинного торта с копченым лососем от шеф-повара

06.03.2022, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Испеките дюжину блинчиков диаметром 24 сантиметра по любому из проверенных вами несладких рецептов.

Ингредиенты для блинного торта:

  • Блинчики – 12 шт.
  • Творожный сыр – 250 г
  • Лосось холодного копчения – 250 г
  • Лук-шалот – 2 шт. 
  • Масло сливочное – 1 столовая ложка
  • Икра красная – 150 г
  • Укроп – 1 веточка

Сначала нужно приготовить мусс: мелко-мелко нарезанный лук пассеровать на сливочном масле до готовности, после смешать с творожным сыром и измельчить блендером до однородного состояния.

Сформировать торт, выкладывая слой за слоем блинчики, мусс и слайсы лосося. Дать пропитаться 10-12 часов. После разрезать на порции. При подаче выложить кусочек торта срезом вверх, украсить икрой и укропом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись в университет, где познакомились

27.01 / Мнение: «Зелёные дома» не работают, антирекорд запасов газа и нефть за 90 долларов

17.10 / Мнение: Танк будущего от “Hyundai”

18.05 / — Вы глупые и бедные люди! Надо было Аиста не обижать!

06.05 / Мнение: Сговор таксистов, педальный видеорегистратор и ГАЗ в Австралии

03.12 / В Москве педофил совращал 11-летнюю девочку в квартире ее бабушки

27.01 / Мнение: “Это другое!” – забавные разговоры с “думающими людьми” имени секты А. Навального!

20.11 / Мнение: Путина порвали…

18.05 / Розовый кварц поможет при заниженной самооценке, а черный турмалин защитит от отрицательной энергии: как использовать полудрагоценные камни для здоровья и благополучия

05.10 / Следственный комитет опроверг информацию о задержании сына Фургала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика