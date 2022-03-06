Масленица: рецепт блинного торта с копченым лососем от шеф-повара
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Испеките дюжину блинчиков диаметром 24 сантиметра по любому из проверенных вами несладких рецептов.
Ингредиенты для блинного торта:
- Блинчики – 12 шт.
- Творожный сыр – 250 г
- Лосось холодного копчения – 250 г
- Лук-шалот – 2 шт.
- Масло сливочное – 1 столовая ложка
- Икра красная – 150 г
- Укроп – 1 веточка
Сначала нужно приготовить мусс: мелко-мелко нарезанный лук пассеровать на сливочном масле до готовности, после смешать с творожным сыром и измельчить блендером до однородного состояния.
Сформировать торт, выкладывая слой за слоем блинчики, мусс и слайсы лосося. Дать пропитаться 10-12 часов. После разрезать на порции. При подаче выложить кусочек торта срезом вверх, украсить икрой и укропом.
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