Гороскоп дачника: какое дерево должно расти на участке каждого знака зодиака

Посадка дерева в саду – это идеальный способ создать уютное и привлекательное пространство на участке. Но деревьев существует сотни видов. Какое выбрать? Астрологи рекомендуют не гадать, а посадить наиболее совместимое с вашим знаком зодиака.

Кизил для Овнов

Овны, управляемые огненным Марсом, с высоко поднятой головой противостоят всем невзгодам. Нет такого урагана, перед которым они склонят голову. Этот знак не отступает перед вызовом, какие бы преграды не попадались на их пути.

Для непреклонных людей подходит непреклонное дерево кизил на главном фото. Оно похоже на дикую сливу. Весной цветет красивым нежным цветом, а по осени дает кислые, при этом полезные плоды.

Но самое главное – оно чрезвычайно стойкое. Переносит жару и холод, проливные дожди и сильные ветра. Произрастает в самых неблагоприятных условиях, каменистой почве, в разных климатических зонах. Кизил растет быстро и к 10 годам достигает полного размера.

Липа для Тельцов

Тельцы – выживальщики. Они сохраняют хладнокровие в самых стрессовых ситуациях. Одновременно этот земной знак тяготеет к постоянству и комфорту, обычно предпочитая остаться дома с теплой кружкой горячего чая, чем пойти куда-нибудь гулять.

Что может быть вкуснее и ароматнее липового чая, особенно с медом? В этом плане липа – идеальный компаньон для Тельцов. Цветы дерева являются отличным медоносом для пчел, а из ее соцветий заваривают целебный напиток. В период цветения по участку разносится приятный сладковатый запах. Кроме того, липа известна своей выносливостью и способностью выживать в суровых условиях. Но помните: дерево вырастает очень высоким и тенистым.

Дуб для Близнецов

Харизматичные и обаятельные Близнецы известны своей универсальностью и способностью адаптироваться к самым разным условиям. Но из-за своей излишней эмоциональности и импульсивности нуждаются в крепких корнях, которые не позволят им оторваться от реальности.

Уверенно стоять на ногах в водовороте жизни им поможет дуб. Это могучее и крепкое дерево станет тем якорем, который необходим Близнецам. Кроме того, оно сулит благословение Богов. Согласно греческой мифологии, дуб является священным деревом Зевса. Он символизирует честь, правду и мудрость.

Растет исполин медленно. Зато у детей и внуков появится любимое место для пикника. Он дарует густую тень и укрытие от дождя. А раскидистые ветви привлекают множество певчих птиц. Кстати, есть виды со съедобными желудями!

Ива для Раков

Раки относятся к самым эмоциональным знакам зодиака. Но из-за своей закрытости прячут эмоции от окружающих, не желая напрягать близких проблемами.

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Посадка плакучей ивы на заднем дворе станет прекрасным напоминанием о необходимости найти баланс, поделиться своими эмоциями и отпустить любые страдания или боль, которые копятся в душе. Ива – одно из немногих деревьев, достаточно гибких, чтобы гнуться, не ломаясь, что может оказать положительное влияние на упрямого Рака. Эти нежные и изящные деревья являются символом гармонии и исцеления.

Пальма для Львов

Львам, управляемым Солнцем, не привыкать быть в центре внимания. Эти смелые лидеры креативны, притягательны и уверены в себе. Иногда они бывают немного тщеславными, но их любовь и забота компенсируют маленькие недостатки.

Чтобы стимулировать естественный оптимизм и силу Льва, астрологи советуют посадить пальму. На юге это реально сделать в открытом грунте. А в средней полосе можно компенсировать посадкой небольшого растения дома в кадке и выносить на лето в сад. Благо, 2500 видов пальм предоставляют богатый выбор.

Осина для Дев

Девы порою чувствуют себя зябко и одиноко в силу закрытости характера. При этом не лишены чувства сострадания и готовы прийти на помощь. Им важно быть полезными.

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Идеальное дерево для Дев – дрожащая на ветру осина. Растение известно своей яркой осенней листвой и красивой белой корой. Является символом любви, защиты и героизма.

В то время как Дева любит помогать другим, осина напомнит о том, что нужно любить и защищать себя. Имейте в виду, что эти деревья быстро растут, и их следует сажать во влажную, слегка кислую почву. Они не любят сухой и теплый климат.

Магнолия для Весов

Весами управляет Венера, планета, связанная с любовью и деньгами. В результате этот знак счастливее всего, когда его окружают изысканные объекты, симметрия и безупречная красота.

Весам следует искать дерево с красивыми цветами, например магнолию лавровую. Потрясающее дерево весной и летом покрывается кремово-белыми цветами с характерным сладким лимонным ароматом.

Боярышник для Скорпионов

Скорпион – это волшебная книга за семью цепями, которою очень сложно прочитать. И тем более – понять. Люди этого водного знака черпают магическую силу из мира интуиции и эмоций.

Их сложный загадочный характер соответствует священному древу боярышник. Растение прочно ассоциируется с феями и чарами и может жить более 400 лет.

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Хотя боярышник является символом любви, скрытые шипы служат напоминанием о том, что Скорпионы могут и ужалить. Но, как и жало Скорпиона, колючие ветви этого дерева предназначены исключительно для защиты, а не нападения.

Клен для Стрельцов

Стрельцы бегут по жизни в погоне за приключениями. Они страстные путешественники. Их манят экзотика, неведомые дали и яркие краски.

Японский клен на 100% удовлетворит их ожидания. Это легендарное дерево известно своей яркой осенней листвой.

Маленькие цветки распускаются весной, за ними в конечном счете следуют плоды, покрытые легким материалом в форме крыльев. Опадая, они кружатся в воздухе как миниатюрные вертолеты. Этот вид кленов любит солнечный свет и дренированную почву. Хорошо переносит полутень.

Береза для Козерогов

Козероги из-за своей страсти к работе и построению карьеры порою забывают о простых земных радостях. Иногда надо остановиться и осмотреться по сторонам. Вдохнуть полной грудью и послушать шелест листвы. В этом им поможет белая береза – символ надежды, возрождения и новых начинаний.

Береза ​​– это священное дерево в кельтской мифологии, которое поможет Козерогам расслабиться и почувствовать надежду перед лицом невзгод. В стародавние времена ветви дерева применяли, чтобы прогнать злых духов и призвать добрых. Со временем березовые веники стали использовать в русской бане.

Ясень для Водолеев

Водолеи себе на уме. Их богатое воображение и экстравагантность позволяют креативно решать задачи. Они обладают проницательностью и интуицией, иногда экстрасенсорными способностями.

Для неординарного знака зодиака подходит мистический ясень. Его называют Древом жизни. Согласно скандинавской мифологии, это прародитель человечества. В Древней Греции ясень был символом Посейдона, бога моря, а также Солнца. Эти деревья издавна ассоциировались с силой исцеления и зачарования, оберега от злых сил.

Сакура для Рыб

Рыбы – нежные и трепетные создания. Романтические мечтатели наслаждаются песнями о любви, сентиментальными фильмами и проникновенными стихами. Они отражают их эмоциональную и творческую натуру.

Сакура очень точно передает характер и состояние души Рыб. Весной дерево утопает в благоухающих бело-розовых цветах. Миллионы людей приходят в парки и скверы, чтобы насладиться их волшебным цветением. Почему бы не посадить эту красоту на собственном участке? Если не удалось найти саженец сакуры, подойдут многие сорта слив и вишен.