Мнение: Погиб “Воха”

В Волновахе, во время эвакуации мирных жителей, погиб Владимир Жога, он же "Воха" – командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", которым он командовал после гибели "Моторолы". Воевать на Донбассе он начал в 20 лет. С ним довелось лично быть знакомым – в 2014 году брал у него интервью, еще не подозревая, что передо мной будущий командир "Спарты" и будущий полковник, который уйдет из жизни так рано, отдав большую часть взрослой жизни и саму жизнь для защиты Донбасса.

Мир праху!

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