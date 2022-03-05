“Россия спасает Донбасс”: жители ЦАР поддержали спецоперацию ВС РФ на Украине

Демонстрация прошла на площади перед памятником бойцам армии ЦАР FACA и российским инструкторам из Союза офицеров за международную безопасность (СОМБ). Российские эксперты смогли изменить ситуацию в области безопасности в стране, обучив тысячи бойцов FACA и вложив таким образом вклад в разгром боевиков из антиправительственной коалиции группировок.

Жители Банги пришли с плакатами: “Дружба ЦАР и России”, “Банги — с Москвой”, “Россия спасает Донбасс” и “Сила в правде” с большой латинской буквой V. Так африканцы поддерживают российскую спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Население ЦАР в ходе митинга вновь выразило благодарность России за помощь в борьбе с исламскими террористами. Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», остаются героями для всей Африки.