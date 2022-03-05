Мнение: Северо-Крымский канал, рост цен на пшеницу и фруктозамещение

1. Санкции Запада не только повредят экономике России, но и поспособствуют её ускоренному развитию. Вот, к примеру, хорошие экономические новости: в Крым начала поступать вода по Северо-Крымскому каналу, водная блокада полуострова прорвана.

https://www.c-inform.info/news/id/101094

Пока что это лишь первый этап восстановления работы канала: за 7 лет часть оборудования пришла в негодность. Постепенно его отремонтируют или заменят. Ранее 85% воды в Крым поступало именно по каналу, и его перезапуск означает возрождение полноценного сельского хозяйства в регионе.

2. Стремительно дорожает не только нефть и газ. Мировые цены на пшеницу выросли до максимальных с 2008 года значений – более 11 долларов за бушель (38,691 килограмма)

https://lenta.ru/news/2022/03/03/psheniz/

Напомню, что высокие цены на зерно в конце 2000-х стали одной из причин так называемой Арабской весны. Население в арабских странах Ближнего востока страдало от высоких цен на самые базовые продукты питания, народным недовольством воспользовались прозападные пропагандисты и радикалы. Это создало почву для целой серии цветных революций и гражданских войн.

3. По большей части россияне могут не беспокоиться за свой рацион, санкции Запада не помешают нам нормально питаться. Есть, однако, отдельные чувствительные для нас статьи импорта:

https://lenta.ru/news/2022/03/03/zonariska/

Рыночные эксперты рассказали «Российской газете», какие импортные продукты попали в зону риска из-за западных санкций против России. Из базового продовольствия наиболее сложная ситуация сложилась с фруктами — российские производители обеспечивают только 40 процентов внутреннего спроса, а запасы на складах сейчас меньше, чем обычно. Кроме того, под угрозой дефицита оказались селедка и скумбрия.

В Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка газете рассказали, что импорт рыбы в Россию продолжается, все транзакции совершаются в обычном порядке. Среди товаров под угрозой дефицита назвали только селедку и скумбрию — около половины поставок приходят с Фарерских островов, входящих в состав Дании.

Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий сообщила, что предложение фруктов в России также может сократиться, ведь большая их часть импортируется из-за рубежа. В 2021 году, например, в страну поставили 5,45 миллиона тонн свежих фруктов (против 1,5 миллиона тонн, произведенных в России). Поставки из стран СНГ также не смогут возместить возможную «просадку» импорта — эти страны сейчас не располагают необходимым объемом фруктов.

К счастью, значительная часть импортируемых фруктов, вроде тех же бананов или фиников, ввозится из стран, которые никаких санкций против нас не ввели и не собираются вводить.

По рыбе: без скумбрии, вероятно, Россия как-нибудь да выживет. Без селёдки тоже, достаточно успеть накопить небольшой стратегический запас на следующий Новый год.