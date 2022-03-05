 

Вице-премьер Борисов о санкциях: Кризис не продлится долго

05.03.2022, 17:45, Разное
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Эксперт полагает, что кризисный период в нашей стране будет продолжаться от трех до пяти месяцев. Он заявил, что введенные США и странами Евросоюза санкции оказались серьезным вызовом для отечественной промышленности.

При этом Юрий Борисов подчеркнул, что власти принимают эффективные меры использования средств бюджета в образовавшихся условиях. Так, вводятся налоговые льготы на НДФЛ и увеличивается доля авансирования по бюджетным
обязательствам.

Вице-премьер отметил, что принятых правительством мер достаточно для помощи разным отраслям в период кризиса. Юрий Борисов выразил надежду, что трудности не продлятся
очень долго.

Как писали “Дни.ру”, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что изоляция нашей страны невозможна. Он отметил, что поэтому план Запада можно назвать провальным.

Также ранее стало известно, что крупные торговые сети просят Минпромторг разрешить им ограничивать продажу некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Так ритейлеры хотят бороться с перекупщиками.



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