Кожа шелковая, как после купания в море: пилинг с морской солью и оливковым маслом

Если вы любите плавать в море, то знаете, какой эффект это оказывает на кожу. Она становится шелковистой и мягкой. Вы можете достичь такого же результата с помощью пилинга с морской солью и оливковым маслом. Это домашнее средство для ухода за кожей вы можете приготовить своими руками. В статье мы поделимся его рецептом.

Что вам понадобится

Возьмите следующие продукты:

морскую соль – 4 столовые ложки; оливковое масло – 1 столовую ложку.

Если вы планируете использовать скраб для тела, то берите продукт с большими крупинками. Для нежной кожи лица лучше использовать мелкую соль.

Вам понадобится оливковое мало высокого качества. Лучше выбирать органический продукт.

Этот скраб удаляет омертвевшие чешуйки кожи и усиливает кровообращение. Морская соль не только отшелушивает эпидермис, но и помогает избавиться от прыщей и воспаления. Оливковое масло питает кожу и разглаживает морщины.

Несколько советов

Лучше всего использовать для скраба соль Мертвого моря. Она особенно богата полезными микроэлементами и минералами. Но подойдет и обычная морская соль.

Только не заменяйте ее поваренной. Последняя содержит мало питательных веществ и может раздражать кожу.

Если у вас дома нет оливкового масла, то его можно заменить маслом чертополоха или жожоба. Даже с медом скраб работает хорошо.

Приготовление

Налейте в миску оливковое масло. Затем насыпьте морскую соль. Перемешайте ингредиенты так, чтобы у вас получилась однородная масса.

Если у вас сухая кожа, то вы можете добавить еще немного оливкового масла. Также, если вы собираетесь делать пилинг всего тела, то вам понадобится больше скраба. В этом случае берите на 4 части морской соли 1 часть оливкового масла.

Использование

Протрите лицо или тело скрабом круговыми движениями снизу вверх. Чтобы равномерно распределить средство, вы можете использовать немного воды.

Энергично натрите скрабом кожу на локтях. На этом участке обычно скапливается много ороговевших клеток. Если вы применяете средства на лицо, то действуйте нежно и аккуратно. Не затрагивайте область глаз и рта.

Держите состав на коже 20 минут. Затем смойте его теплой водой. Не вытирайтесь полотенцем, чтобы остатки оливкового масла впитались в эпидермис. Проводите пилинг раз в неделю.

Морская соль редко вызывает аллергию. Но лучше все-таки протестировать скраб на небольшом участке кожи запястья. Если у вас появилось раздражение, то откажитесь от применения этого средства. Используйте пилинги на основе оливкового масла с овсянкой или кофейной гущей.

Заключение

В этот скраб не нужно добавлять дополнительных ингредиентов, чтобы придать ему кремовую консистенцию. Ведь оливковое масло содержит достаточно жира. Таким образом вы можете сделать недорогое средство для пилинга всего из двух продуктов. Оно работает не хуже готовых скрабов, которые нередко содержат сомнительные компоненты.