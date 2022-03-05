 

Скандалы: Евгений Пригожин – дед канцлера Германии был генерал-лейтенантом СС

05.03.2022, 17:05, Разное
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Россия всегда спасала мир от фашизма и была на стороне добра. А украинские нацисты, убивающие мирных русских граждан, находятся на стороне зла

Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин. Комментируя всеобщую истерию коллективного Запада относительно ситуации на Украине, предприниматель Евгений Пригожин посчитал своим долгом расставить все точки над «i». Пригожин написал заявление, текст которого опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». В своем обращении Пригожин напомнил мировому сообществу о судьбе казненного иракского президента Саддама Хусейна и ливийского лидера Муаммара Каддафи, которые только заикнулись о создании ядерного оружия.

Также Пригожин рассказал, что у Украины было ядерное оружие из США. А на украинской территории американцы разместили 15 биологических лабораторий по созданию новых смертоносных вирусов.

По мнению Пригожина, начавшаяся на Украине спецоперация призвана обеспечить безопасность всего мира. Он напомнил, что Россия всегда спасала мир от фашизма и была на стороне добра.

«Кто на стороне зла? Украинские нацисты, убивающие мирных русских граждан, Макрон и ему подобные, которые колонизируют Африку, а также «шольцообразные». Кстати, дед канцлера Германии Олафа Шольца был генерал-лейтенантом войск СС и лично участвовал в казнях евреев на территориях Польши и нынешней Украины», — рассказал предприниматель.

И этот перечень можно продолжать, констатирует Пригожин. Он подчеркнул, что сегодня потомки тех людей, своими действиями хотят остановить развитие России и ее стремление в уничтожении нацизма на Украине.



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