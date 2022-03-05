Камила Кабелло о причинах разрыва с Шоном Мендесом: “Если мне не весело, то в чем смысл?”

В ноябре прошлого года 24-летняя кубино-американская певица Камила Кабелло и 23-летний канадский певец Шон Мендес, авторы хита Señorita, заявили, что после двух лет отношений решили расстаться. Эта новость для поклонников молодых артистов прозвучала как гром среди ясного неба, ведь даже таблоиды не писали о разладе между влюбленными, а сами они еще недавно весело проводили время на берегу океана во время отпуска. Спустя 4 месяца Камила впервые рассказала о причинах такого решения.

Мое внимание было сосредоточено только на том, как я могу жить счастливой жизнью и одновременно быть в здоровых, счастливых отношениях? Я много занимался терапией. И я поняла: если мне не весело, то в чем, черт возьми, смысл? Я думаю, что по мере того, как я становилась старше, мои приоритеты сменялись. Это было плохо для нас двоих. Мы сошлись очень рано, теперь мы учимся быть здоровыми взрослыми. И это иногда означает, что просто не надо уделять первостепенное внимание своей карьере, – рассказала певица в подкасте New Music Daily.

Камила добавила, что расставание для не было не простым решением. И, конечно, ее сердце было разбито.

И моя мама всегда говорила: “Ты сейчас опустошена и будешь опустошена в следующий раз, когда это случится с тобой”. И ты всегда будешь горевать: “Боже , я никогда больше не испытаю ничего подобного!” Но каждый раз жизнь доказывает, что ты ошибаешься. Ты просто никогда не знаешь, что ждет тебя за углом”.

Напомним, о романе Шона Мендеса и Камилы Кабелло стало известно в июле 2019 года. В августе они официально объявили себя парой во время дня рождения певца. Через несколько дней звезды страстно исполнили вместе песню Señorita на церемонии VMA. А в начале этого года многие заподозрили, что влюбленные планируют пожениться, после очередного интервью артиста:

Это как реальный партнер, как сообщник, с которым ты можешь обсудить все свои идеи. Самые сложные идеи, касающиеся жизни. И да, мы всегда о таком говорим, — поделился 22-летний исполнитель на шоу Зака Санга. — Мой отец никогда не относится к вещам серьезно, но он всегда донимает меня вопросом: “Как поживает моя невестка?” Очевидно, твои родители не в курсе, но ты понимаешь, когда готов. Но вообще я часто рассказываю им обо всем, – рассказал он в шоу Зака Санга.

Свадьбы не состоялось, но пара завела общего питомца – щенка по кличке Тарзан.