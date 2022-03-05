«Ашан» ограничил продажу…

…сахара, соли, круп и масла на фоне «спецоперации».

«Ашан» ограничил продажи ряда социально значимых товаров, в том числе муки и сахара, в своих российских магазинах из-за высокого спроса. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Ашана»

Там заявили, что компания наблюдает рост спроса на социально-значимые товары, в том числе со стороны бизнеса. «Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара», — объяснил представитель «Ашана».

Компания рекомендовала части магазинов, где наблюдается высокий спрос, при необходимости предлагать клиентам не покупать большие объемы сразу, чтобы у других клиентов тоже была возможность купить товар. В целом же, по словам представителя компании, «Ашан» достаточно обеспечен запасами социально-значимых товаров, доставка и закупки происходят регулярно.

Торговые сети «Магнит», «Ашан», «Атак» и «О'Кей» 1 марта сообщили о решении ограничить свои наценки на некоторые продукты на уровне 5%. Там уточнили, что приняли на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

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