Скандалы: Золотой отдых

Почему дорожают российские курорты, не смотря на резкий спад бронирований

Туриндустрия за два года пандемии понесла серьёзные потери. Закрытые границы и отменённые поездки поставили турфирмы на грань выживания. Новый шок для отрасли – санкции, последовавшие за спецоперацией на Украине: закрытие воздушного пространства, отзыв лизинговых самолётов. Положение усугубляется стремительным разгоном инфляции, падением рубля и увеличением стоимости туров на оставшиеся в доступе зарубежные направления. Несмотря на резкий спад бронирований, растут цены и на отдых внутри страны.

– Всё плохо. Хуже, чем было в пандемию, – говорит о сложившейся в туриндустрии ситуации исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По её словам, единственное, на что сейчас можно надеяться, – сохранение оставшихся направлений: Турции, Египта, ОАЭ, Мальдивских островов, Шри-Ланки и частично Таиланда.

Воздушное пространство для России закрыли Европа, Канада и США. В закрытых странах остаются до 150 тысяч российских туристов; часть из них пытается выбраться транзитом самостоятельно, остальные дожидаются вывозных рейсов, которые в ближайшее время обещает организовать Росавиация. Как минимум до 8 марта продлено закрытие 11 российских аэропортов. Одновременно с этим въездной туризм в России оказался полностью парализован на неопределённый срок. Специалисты полагают, что туриндустрии ряда городов, в частности Санкт-Петербурга, антироссийские санкции нанесут значительно больший ущерб, чем пандемия.

Серьёзным ударом для туристической отрасли стала и перспектива возврата российскими перевозчиками самолётов, лизингодатели которых находятся за рубежом.

Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, по оценке экспертов, в лизинге у России находятся около 800 иностранных самолётов, они перевозят 90 процентов пассажиров.

Из-за угрозы изъятия воздушных судов ряд компаний, в частности S7, уже заявили о временной приостановке полётов в Турцию. Ранее турецкие власти по требованию компании-арендодателя изъяли в Стамбуле у авиакомпании «Победа» лайнер Boeing 737, прибывший из Минеральных Вод.

Третьим разрушительным для российского туризма фактором может стать материальное положение россиян. «Если в пандемию вопрос стоял “как турбизнес будет жить?”, то сейчас – “будет ли он жить?” Сегодня вообще не очень понятно, будут ли у россиян в принципе средства на путешествия с учётом обрушения курса рубля и неизбежной остановки многих бизнесов, которые были как-то связаны с зарубежными поставщиками, что повлечёт за собой массовые увольнения», – заявила пресс-секретарь РСТ порталу «Интерфакс-Туризм».

В ответ на резкий спад продаж (а, по оценкам экспертов, этот показатель приближается к 75 процентам от количества бронирований до 24 февраля) туроператоры пытаются привлечь клиентов скидками и горящими турами в Турцию и Египет на ближайшие даты. На этой неделе количество таких предложений резко возросло, сохраняются особые условия и при бронировании на летний период.

– Скидки не помогают. В основном мои давние клиенты звонят мне сейчас, только чтобы узнать моё мнение о ситуации, – делится с «Октагоном» туроператор Елена Зуенко. – Есть и те, кто просит подобрать им тур на март, но я отговариваю клиентов – слишком уж неопределённая сейчас обстановка. Знакомые, отдыхающие в Хургаде с рублёвой карточкой, жалуются, что их деньги стремительно обесцениваются в пересчёте на местную валюту. Дальше ситуация может быть только хуже. Хорошо, что питание включено в стоимость тура. Бронировать Турцию, на мой взгляд, сейчас рискованно. В местной прессе обсуждается вероятность того, что Европа вынудит Эрдогана присоединиться к санкциям против нашей страны.

Сложнее обстоит ситуация с туристами, которые ещё до ухудшения геополитической обстановки оплатили путёвки на ближайшие даты, отмечает собеседница.

«Очевидно, что, как и в пандемию, мгновенного возврата денег за туры не будет. Возвращать деньги большинство туроператоров будут в рублях, в нынешней обстановке они неминуемо обесценятся. Есть варианты переноса дат или направлений без доплат, но теперь это всё равно что тыкать пальцем в небо», — Елена Зуенко, туроператор

– В любом случае в ближайшее время стоит отправляться на отдых только с достаточным запасом наличных, желательно в долларах или евро, чтобы в непредвиденном случае самостоятельно вернуться домой, – говорит она.

Эксперт уточняет, что ещё в январе туры в Турцию и Египет прилично подорожали. Многие семьи со сравнительно невысокими доходами уже тогда потеряли возможность купить путёвки. Учитывая санкции и текущую инфляцию, в ближайшее время останется не так много людей, которые смогут позволить себе поездки по этим направлениям.

Россияне, много лет отдыхающие дикарями в странах Юго-Восточной Азии и Индии, которые остаются открытыми, говорят о том, что в ближайшие годы эти направления вряд ли станут массовыми и спасут отечественный турбизнес.

– В эти страны чаще ездят самостоятельные туристы, – поясняет москвичка Анна. – До пандемии были дорогие туры на Бали, в Сингапур, даже во Вьетнам. Сейчас обнищавшие россияне вряд ли поедут за большие деньги туда, куда можно поехать, условно говоря, дикарём. Это же касается и Шри-Ланки, где мы с семьёй снимали дом этой зимой. К тому же во всех этих странах нет и никогда не было любимой русским человеком системы «всё включено». Там на каждом шагу дополнительные траты, в отеле только спишь и завтракаешь, всё остальное нужно организовывать самостоятельно. Цену тура формирует перелёт, он самый дорогой и в нынешних условиях станет ещё дороже.

Недорого отдохнуть в 2022 году вряд ли удастся и на российских курортах. В апреле прошлого года из-за вспышки коронавируса на несколько месяцев были приостановлены полёты в Турцию. При сохранении ковидных ограничений в большинстве других туристических стран произошёл резкий рост спроса на отдых на Черноморском побережье России. Цены в объектах размещения тоже повысились – на 30–70 процентов.

В текущем году российские отельеры и частные лица не планировали вновь поднимать и без того непомерно высокие цены, но спецоперация на Украине и последовавшие за ней санкции могут изменить ситуацию. Рост цен на отдельных российских направлениях начался даже в условиях резкого спада бронирований. Первыми за переписывание ценников взялись частники: с начала марта стоимость отдельных предложений в Крыму выросла в среднем на 20 процентов.

– В этом году бронирование изначально шло не так активно, как в прошлом, – рассказывает житель Симферополя Александр, сдающий свою дачу в районе Судака.

«На сегодняшний день у меня зарезервированы только три недели в августе и две в июле. Ажиотажа пока не наблюдается, однако большинство местных ждут, что прошлогодняя история с рекордным наплывом туристов на российских курортах может повториться», — Александр, житель Симферополя

По словам Александра, в частном секторе за последние дни наиболее существенно выросли в цене дома под ключ. Очевидно, это связано с тем, что в Крыму таких предложений значительно меньше, чем квартир, комнат и номеров в гостевых домах.

– В среднем цены на аренду домов в 2021 году уже выросли на 70–80 процентов. В конце февраля – начале марта многие собственники подняли цену ещё на 20 процентов от прошлогодней стоимости. Сейчас можно снять дом площадью 80–100 метров с участком в среднем за 7–10 тысяч рублей в сутки на июль-август. В июне и сентябре стоимость немного ниже. И это на восточном берегу полуострова, на южном цены ещё выше, – сообщил крымчанин.

Рост цен на российских курортах наметился и в нише люксового размещения. Стоимость проживания без питания в относительно дешёвом номере на двоих (делюкс площадью 38 квадратных метров) в одном из самых дорогих ялтинских отелей Mria Rezort & SPA в середине июля превышает 700 тыс. рублей за 14 ночей. За две недели проживания на условиях полного пансиона придётся отдать почти миллион рублей.

При этом на некоторые летние даты в отеле забронированы уже все номера, включая императорскую виллу стоимостью 680 тыс. рублей за сутки.

– Пока мы видим, что цены начали расти на люксовый сегмент, предложений по которому в Крыму, в отличие от Сочи, не так много, и на отдельные предложения частников, – объясняет крымский турагент Елена Соловьёва. – Остальной рынок замер в ожидании. Конечно, сейчас что-то прогнозировать очень сложно. Но многие эксперты туротрасли полагают, что в этом году общий поток российских туристов по всем направлениям как за пределами, так и внутри страны может резко сократиться. Долгосрочные бронирования могут быть отменены. Из-за роста цен люди просто не смогут или побоятся тратить деньги на отдых.

Собеседница издания считает, что в такой ситуации может произойти и откат цен назад, по крайней мере к прошлогодним значениям, особенно в частном секторе. Если будет возможность, люди предпочтут заработать хоть что-то, а не сидеть у разбитого корыта. Поэтому туристам имеет смысл бронировать только действительно выгодные варианты с небольшим залогом и условием, что его можно будет вернуть за месяц до заезда в случае отказа от путешествия.

По мнению генерального директора туроператора «Дельфин», специализирующегося на внутреннем туризме, Сергея Ромашкина, повышение цен крымскими частниками и отдельными отелями явно преждевременно.

«Наибольшее падение бронирований на лето и майские праздники в текущий момент наблюдается именно по Крыму и составляет около 70 процентов», — Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин»

– Полуостров может сильнее всего пострадать в плане туризма от текущих событий из-за своего местоположения, – уверен собеседник. – Пока аэропорт Симферополя вообще закрыт, а турфирмы занимаются вывозом застрявших там туристов и переносами туров, забронированных на март. В целом сейчас наблюдается значительный спад бронирований по всем российским направлениям – как курортным, так и экскурсионным. Аэропорт Сочи принимает самолёты, но продолжительность полёта увеличилась из-за изменения маршрута для облёта опасных зон. Это тоже не всех устраивает, процент бронирований падает. К тому же за два года пандемии туристы научились очень быстро менять свои решения. Как это точно описал один мой знакомый, «сегодня мы покупаем билеты, завтра улетаем, а послезавтра возвращаемся». Сейчас в обстановке полной неопределённости туристы просто занимают выжидательную позицию.

Как отметил эксперт, если спрос на поездки в конечном итоге восстановится, цены на российских курортах будут расти. Но всё это возможно лишь при условии сохранения доходов туристов: всё-таки путешествия для людей – это своеобразный спутник экономического благополучия. Пока же сложно предположить, как будет развиваться ситуация.

Светлана Цикулина