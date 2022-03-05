Мнение: Рыбки

Российская власть, рефлекторно приняв закон «о фейках», лишний раз продемонстрировала, что горизонт планирования и охват событий у нее — как у небезызвестных аквариумных рыбок. Так как «фейки» (отдельный вопрос, считать ли, к примеру фейками ложь самих властей) объявлены преступными только в отношении армии и проходящей «спецоперации». Кадыров уже вполне резонно задал вопрос: а почему про нас забыли? Мы не армия, мы структурно Росгвардия, а потому нужно срочно вносить изменения. А там подтянутся и другие ведомства, причастные к происходящему.

Но главное даже не здесь. На самом деле всё только начинается. Ключевой вопрос — что дальше? Ну, допустим, дойдут войска до Львова. Мне в эту историю верится с трудом, но допустим. Или просто возьмут Киев и поделят Украину. Или что-нибудь еще — неважно. Объявят о победе. И что потом?

Выводить войска? Глупость какая. Оккупировать (ну, понятно, что это тоже как-нибудь назовут — русский язык богатый, найдут какую-нибудь словоформу)? Проводить «выборы»? На коленке создавать «Единую Украину»? Десантировать в Киев Памфилову? Что потом-то?

А потом в любом случае придется столкнуться с партизанской войной. Благо и традиции, и просторы, и населения хоть отбавляй. А ненависть — она уже в наличии.

При этом современная партизанская война сильно отличается от той, которую показывают в разных киноэпопеях. В лесах давно никто не прячется и не совершает оттуда рейды. Современная партизанская война — это города. Днем ты обычный горожанин, ночью — активный мститель. Еще в 13 году на круглом столе в «Независимой газете», где, кстати, был и я, и Игорь Стрелков, офицер-генштабист (не буду приводить его имени) сообщил, что по расчетам, террористическая группа численностью в 0,25% от численности городского населения данного населенного пункта, в состоянии ввергнуть его в тотальный хаос, а группа численностью в 0,4% способна взять его под контроль — пусть даже на некоторое время. Для 100-тысячного города это всего-навсего 250 и 400 человек соответственно. Что через год сам Стрелков блестяще подтвердил, взяв группой в 50 человек под контроль целую Краматорскую агломерацию.

Существует мнение, что партизаны без «Большой земли» выиграть у более организованного противника войну не могут. Возможно. Но создать для него патовую ситуацию — вполне. А если учесть, что Запад рассматривает столкновение России и Украины как капкан, в который попала Россия и уже не в состоянии из него выбраться, то партизанская война станет тем самым фактором, который не позволит вытащить застрявшую лапу. И помимо внутренней катастрофы в самой России она будет вынуждена заливать оккупационный режим на Украине скудеющим ручейком ресурсов. И это без учета необходимости щедро поливать окраины с уже созданными конфликтными зонами, не считая помощи той же Белоруссии, ну, и собственная внутренняя катастрофа — она будет только усугубляться.

Уже поэтому закон о «фейках», касающихся непосредственно «спецоперации», придется править чуть ли ни каждую неделю, так как будут всплывать нон-стопом все новые и новые проблемы и вопросы, упоминание которых станет государственным преступлением.

Но так далеко, понятно, никто не смотрит. Тут бы Харьков взять. А уж что там будет через месяц-два — это вообще как полет в другую галактику…

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