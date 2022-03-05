 

Предотвращена провокация на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции: Главное за ночь о спецоперации на Украине к 5 марта

05.03.2022, 9:05, Разное
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В ночь на 4 марта на ЗАЭС было совершено нападение. Возник пожар во вспомогательном здании. Его удалось потушить российским подразделениям. К счастью, ни один из шести реакторов и хранилище отходов не пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский ночью звонил лидерам ядерных держав со словами о том, что в Запорожье грядет атомная катастрофа, но провокация провалилась.

Также одним из важных событий предыдущих дней стало то, что Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за распространение ложной информации о вооруженных силах под видом достоверных сообщений, а также за их дискредитацию.

По имеющейся информации, немецкие правые экстремисты собираются принять участие в спецоперации на Украине. Об этом заявил на брифинге в Берлине представитель МВД Германии.

К 5 марта Киев потерял способность управлять администрациями областей и районов Украины. Об этом высказался начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Также к 5 марта командно-наблюдательный пункт нацбатальона “Айдар” в ДНР подавлен ударным беспилотником “Иноходец” ВКС России.



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