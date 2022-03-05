«С грустью и прискорбием сообщаем…»

Западные музыканты массово отменяют концерты в России. Многие российские — тоже.

Без науки, без спорта, а теперь еще и без музыки. Западные музыканты массово отменяют концерты в России. Многие российские — тоже.

Иггу Поп. Фото: ЕРА

Перечеркнутых афиш на сайтах клубов и концертных организаций становится все больше и больше. Почти как в начале пандемии, но теперь причина другая.

Вот лишь некоторые из недавних отмен: Игги Поп, Ник Кейв, Green Day, The Killers, Franz Ferdinand… Это самые известные, звезды. А тех, кого знают чуть меньше, много десятков. Еще больше тех, кто уже и не планирует туры в Россию после того, что случилось. Это практически все.

Важно отметить две детали.

Первое. Отменяют туры не клубные звезды, а музыканты мирового масштаба. Под них зарезервированы большие залы — от тысячников до стадионных ангаров. Их приезд — важное культурное событие. И финансовое: у многих уже солдаут, все билеты проданы. Отмена коснется не только тысяч зрителей, но и площадок, менеджеров, промоутеров, сотни человек персонала. Всей индустрии, и без того еле дышащей после коронавирусных ограничений.

Второе. Это не единичное и не разовое явление. Типа, сейчас так, а потом посмотрим. Сегодня отменяют уже летние и осенние туры.

Это значит, что у музыкантов нет никакой надежды, что к осени все это закончится. А даже если и закончится — они просто не хотят.

Почти к каждому объявлению об отмене приложено короткое объяснение. Вот несколько.

Инди-поп-группа из Нью-Йорка AJR: «Мы с грустью сообщаем, что отменяем наш предстоящий концерт в России. Спасибо нашим российским фанатам, которые выступают против неспровоцированного и преступного поведения своей страны. Наши сердца с народом Украины».

Imagine Dragons: «В свете недавних событий мы с прискорбием сообщаем, что наши концерты в РФ и Украине отменяются. Наши мысли с Украиной и всеми остальными, страдающими от этой ненужной (…) [слово, запрещенное российскими властями]».

Imagine Dragons. Фото: ЕРА

Ник Кейв: «Наши мысли и любовь к храброму народу Украины, их героическому лидеру и всем пострадавшим от этой бессмысленной (…) [слово, запрещенное российскими властями]. Украина, мы с тобой и со всеми в России, кто против этого жестокого поступка, и мы молимся, чтобы это безумие скорее было завершено».

Английский певец Yungblud: «Я с разбитым сердцем объявляю, что отменяю свои концерты в России. Убит горем, потому что я знаю, что злобные и жестокие действия российского режима в Украине за последнюю неделю не отражают отношения и идеалы прекрасных людей, которых я встречал в России!»

Игги Поп: «Наши мысли с украинцами и всеми храбрыми людьми, которые противостоят этому насилию и ищут мира».

Дело не только в политических взглядах, но и в элементарной безопасности. От России, как теперь понимают абсолютно все, можно ожидать разного. В связи с призывом правительства США к гражданам Америки вернуться на Родину срочно прервал свой тур калифорнийский блюзмен JC Smith. Он выступил в Кирове, а вот в Коряжме, Москве, Петербурге и Выборге его уже не будет. И таких примеров достаточно.

Ехать нельзя, это общее мнение. Наиболее емко его выразил в разговоре с журналом Variety лондонский концертный агент Джефф Милл: «У нас есть [несколько] исполнителей, которые должны отправиться туда [в Россию] со следующего месяца вплоть до лета: рок-исполнители, альтернативные исполнители, множество исполнителей электронной музыки. Я не вижу возможности проведения ни одного из этих шоу. Каждое правительство советует своим гражданам не ездить туда, если это не является жизненно важным делом — рок-н-ролл, вероятно, не будет считаться таковым, — но, более того, многие артисты не хотели бы, чтобы их считали поддерживающими действия этого правительства в данный момент».

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Можно сказать: ну и пусть, им же хуже. Это не совсем так. Хуже нам. Из-за отказов западных гостей уже начали накрываться медным тазом российские фестивали. Кейв был хедлайнером фестиваля независимой музыки «Боль» — фестиваль уже объявил о своей отмене. Фестиваль Park Live ничего пока не объявлял, но его афиша целиком состоит из иностранных музыкантов. Догадайтесь сами, что будет.

Немногим лучше обстоит дело с нашими музыкантами. На данный момент известно, что перенесли свои ближайшие концерты Оксимирон, Монеточка, группа «Тараканы!» и Леонид Федоров. Но это отмены, конкретный шаг. А о своей антивоенной позиции заявили сотни музыкантов, практически все хедлайнеры российской рок- и поп-сцены. «Аквариум», «ДДТ», «Кино», Tequilajazzz, Вася Обломов, «Несчастный случай», «Ногу Свело!», «Порнофильмы», Меладзе, Агутин, Сергей Лазарев и много-много других. Даже если не будет отмен, дадут ли им сыграть очередные концерты? И сколько таких концертов будет? Ведь можно даже не сомневаться, нет чему они скажут со сцены и какие песни споют.

Передо мной — одно из многих антивоенных заявлений, заявление работников российской концертно-театральной и музыкальной индустрии.

А под ним — длинный-длинный ряд подписей. У большинства ведущих игроков индустрии, насколько я знаю, взгляды такие же. Несмотря на то, что российский шоу-бизнес истощен и обескровлен пандемией, а попросту говоря, ни у кого нету денег, эти люди решились, сделали выбор в пользу принципов.

За такие принципы сейчас массово увольняют с работы. Но даже если эти промоутеры, продюсеры, менеджеры, работники агентств усидят на своих должностях, вряд ли им доверят рулить массовыми мероприятиями в трудное для страны время. Массовые мероприятия — стратегический сектор.

Незаменимых нет. Когда музыка в РФ стихнет, уступив место пушкам, мы услышим громкие голоса тех, кто за: Надежды Бабкиной («Россия — страна победителей»), Александра Ф. Скляра, Николая Баскова… Бабкина вместо Гребенщикова, Скляр вместо Шевчука, Басков заменит всех остальных. Каково им будет петь при гробовом молчании коллег?

Ян Шенкман, обозреватель

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