Госдума приняла поправки о лишении свободы до 15 лет

…за «фейки о российской армии».

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла поправки о лишении свободы до 15 лет за «фейки о российской армии». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации», — уточнил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, положения документа могут вступить в законную силу уже завтра. За принятие поправок в Уголовный кодекс Госдума проголосовала единогласно — 401 голос «за».

По решению Госдумы в УК вводится статья 207.3 — «о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан». Согласно новой статье УК, за распространение «фейков» можно получить до 10 лет лишения свободы. Если за этим последовали тяжкие последствия — до 15 лет.

Помимо этого, Госдума одобрила введение статьи 280.3 о «дискредитации Вооруженных сил России». Минимальным наказанием за такое правонарушение будет штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, максимальным — 5 лет лишения свободы.

УК также дополнили статьей 284.2 о «призывах к введению санкций против России». По ней можно получить до трех лет лишения свободы.

Ранее глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев предложил ввести уголовную и административную ответственность за «искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций».

3 марта Совет Директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы». До этого Генпрокуратура отключила «Эхо Москвы» от эфира. По данным Генпрокуратуры, радиостанция якобы распространяла материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в рамках «специальной военной операции» в Украине.

Наряду с «Эхом» Генпрокуратура заблокировала сайт телеканала «Дождь»*. Ранее Роскомнадзор потребовал удалить материалы «Новой газеты», «Медиазоны»*, «Дождя» и других СМИ за то, что происходящее в Украине в них называлось войной.

*Внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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