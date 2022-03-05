 

Медиагруппа “Патриот” восстанавливает работу СМИ после хакерской атаки украинских киберпреступников

05.03.2022, 0:46, Разное
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В частности, под ударом украинских хакеров оказалось Федеральное агентство новостей и издания, входящие в холдинг Медиагруппы “Патриот”.

Активность украинских хакеров связана с успешным ходом спецоперации российских военных на Украине.

Сайты “Слово и Дело”, “НьюИнформ”, “ПолитРоссия” столкнулись с временными сбоями в работе. Пострадал также и непосредственно сайт медиагруппы “Патриот”, хотя он не относится к средствам массовой информации.

В настоящее время функционал интернет-ресурсов восстанавливается силами IT-специалистов. “Патриот” приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.



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