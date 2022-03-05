Мороз на 8 марта

Весна пока наступила только на календаре. Несколько солнечных антициклональных дней были лишь эпизодом в еще не завершившейся зимней истории, отмечают метеорологи.

Наступивший март не поддержал теплую эстафету, а в ближайшие дни и вовсе намерен вернуться в февральскую погоду. Причиной станет вторжение на европейскую территорию воздушных масс с самого полюса (ультраполярное вторжение). Но произойдет это не в ближайшие дни, а в канун Женского дня – 8 марта.

И все же характер погоды начинает меняться. Южный циклон, направляющийся от Черного моря на северо-восток к берегам нижней и средней Волги, заденет и территорию центра России. Задует северный ветер, местами с порывами до сильного. Станет более плотным облачный покров, пройдут осадки в виде снега днем снега и мокрого снега небольшой интенсивности. Ночная температура изменится мало, а вот дни станут холоднее.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле к 8 марта дневная температура понизится до -5 … -7 градусов, а ночью до -15.

Атмосферное давление 6-8 марта 741-58 мм ртутного столба. Ветер северных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 8 марта было в 1981 году: -26,7 градуса. А в это день 1979 года в городе было тепло: +7,6 градуса.