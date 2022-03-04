 

Мнение: Но нет, это их не беспокоит

04.03.2022, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Смешное.
Съемочная группа ABC News отправилась в Подмосковье узнать у местного населения, как они относятся к происходящему на Украине.
Ответы обычных граждан очень сильно удивили западного корреспондента.

– Они убеждены, что Россия сейчас ведет на Украине что-то типа Великой Отечественной войны. Это первое. А второе… и они донесли это до меня предельно четко… они в общем-то не против последствий. И более того – приветствуют их.

Я спросил, неужели их не беспокоит, что Россию отрубят вообще от всего и что вернутся те времена, когда их страна не имела связи с внешним миром… Но нет, это их не беспокоит. Напротив. Они этому даже рады.

Видео тут https://t.me/boris_rozhin/27239

Стоит отметить, что по различным опросам, на конец февраля 2022-го года, поддержка операции на Украине составляла от 68 до 76%.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Телеведущий Михаил Шац сообщил, что заразился коронавирусом

07.01 / Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США

17.11 / Мнение: Плохие парни побеждают

08.09 / Мнение: “Матрица 4”. Тизер

06.05 / Бомбить Бобруйск

23.03 / Мелания Трамп поздравила сына с днем рождения, но это мало кому понравилось

30.10 / Семь из восьми кандидатов на пост главы Норильска отозвали заявки

09.09 / Смородина нуждается в обрезке. Как обработать кусты осенью

25.12 / Эксперты назвали продукты, сгущающие кровь

24.11 / Внимательный геймер обнаружил намек на GTA VI в тизере GTA Online

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика