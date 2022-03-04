Мнение: Но нет, это их не беспокоит

Смешное.

Съемочная группа ABC News отправилась в Подмосковье узнать у местного населения, как они относятся к происходящему на Украине.

Ответы обычных граждан очень сильно удивили западного корреспондента.

– Они убеждены, что Россия сейчас ведет на Украине что-то типа Великой Отечественной войны. Это первое. А второе… и они донесли это до меня предельно четко… они в общем-то не против последствий. И более того – приветствуют их.

Я спросил, неужели их не беспокоит, что Россию отрубят вообще от всего и что вернутся те времена, когда их страна не имела связи с внешним миром… Но нет, это их не беспокоит. Напротив. Они этому даже рады.

Видео тут https://t.me/boris_rozhin/27239

Стоит отметить, что по различным опросам, на конец февраля 2022-го года, поддержка операции на Украине составляла от 68 до 76%.

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