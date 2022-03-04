Очень важный пост для женщин – Личное мнение

Вчера я спросила вас о том, какие испытания нарисовались у вас на горизонте. Больше всего меня тронул и взволновал комментарий Натальи:

Рак молочной железы, вот моё испытание. Мне 41, диагноз поставлен в этом году. Была операция, теперь лечение. Готова ли я? К этому невозможно быть готовым, но я буду бороться!



Фото: istockphoto.com

Взволновал ещё и потому, что именно вчера я проходила свою первую маммографию, как это и положено любой женщине, достигшей 40-летнего возраста.

Как только я прочитала комментарий Натальи, интуиция сразу подсказала: «Поборет».

Потом поехала на свою маммографию. Через несколько часов пришёл результат: отрицательный.

Я сразу как-то очень обрадовалась за Наталью: отрицательный результат своей первой маммографии я восприняла как подтверждение своей интуиции, что у Натальи всё будет хорошо.

Наташ, слышишь? Поборешь. Я верю.

А ещё я верю в то, что:

1) каждый человек ежегодно должен проходить полное обследование организма, сдавать необходимые анализы, чтобы убедиться в собственном хорошем здоровье или поймать в зародыше какую-нибудь гадость и вылечить;

2) каждая женщина должна ежегодно проходить осмотр у гинеколога, чтобы у неё там, простите за детали, брали мазок;

3) каждая женщина, достигшая 40-летнего возраста, должна делать маммографию груди.

Гинеколог сказала мне дословно следующее: «К 80 годам у 1 из 8 женщин будет рак груди. Просто потому, что эта самая грудь у нас есть».

В нашей культуре как-то не принято обследоваться профилактически. Тянут до последнего, пока гром не грянет.

Не надо тянуть. Почти всё можно вылечить, если поймать рано. Чтобы поймать рано, нужно, мои хорошие, соблюдать три вышеуказанных пункта.

Надеюсь, кому-то это спасёт жизнь.

Повторю: сейчас почти всё излечивается, если рано поймать.

Наташ, а ты поборешь. Чуйка меня не подводит. Меня порой подводит логика, которая забивает интуицию. В твоём случае, моя чуйка сработала быстрее логики. Ты выздоровеешь.

А вы, мои хорошие, обследуйтесь регулярно, услышали?

Следите за здоровьем? Как именно?

—