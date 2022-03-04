Дочь Иосифа Пригожина вышла замуж: первое фото со свадьбы

В семье продюсера Иосифа Пригожина большая радость: старшая дочь Даная вышла замуж. Избранником девушки стал ее возлюбленный по имени Евгений, с которым она встречается более двух лет. Молодые люди расписались вчера, 3 марта, накануне дня рождении невесты – сегодня Данае Пригожиной исполнилось 25 лет. О свадьбе сначала сообщил ее знаменитый отец ряду СМИ, а потом и сама Пригожина опубликовала фото с женихом из ЗАГСа.

Как сообщил Иосиф Игоревич, сам он на торжественной церемонии присутствовать не смог, дочь поздравил по телефону. Также он рассказал, что праздник по случаю бракосочетания отложен на неопределенный срок, а на церемонии регистрации брака в ЗАГСе Даная и Евгений почти никого не пригласили.

Молодожены – Даная и Евгений

Напомним, что Даная – старшая дочь Иосифа Пригожина. Она стала вторым ребенком в его первом браке с Еленой Соколовой. Также у бывших супругов есть сын Дмитрий 1989 года рождения. У продюсера есть еще один ребенок – дочь Елизавета, которую ему родила музыкальный менеджер и PR-специалист Лейла Фаттахова. В отличие от Лизы, с Данаей, моделью plus-size, у Иосифа после развода с ее матерью отношения расстроились, однако со временtv отец и дочь смогли найти общий язык.

Сейчас Пригожин состоит в браке с певицей Валерией. Пара сочеталась браком в 2004 году и с тех пор не расстается. Детей певицы, который у нее трое, а также годовалую внучку, дочь Арсения Шульгина, продюсер считает родными.

Даная и Иосиф Пригожины Валерия и Иосиф Пригожин с дочерьми Лизой и Данаей Иосиф Пригожин и Валерия с маленькой Данаей