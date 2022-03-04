Мнение: Информационная зачистка

С утра началась зачистка информационных структур противника в РФ.

Заблокированы сайты:

1. Медуза

2. Би-Би-Си

3. Дойче-Велле

4. Радио Свобода

Список будет явно пополняться в ближайшие дни или даже часы.

Кроме того, Гугл остановил продажу контекстной рекламы в России, через которую шла рассыла украинской военной пропаганды.

Facebook, Twitter и Инстаграм тормозятся и по сути без ВПН нормально не работают.

Иронично, но украинские боты своей активностью ускорили то, что надо было сделать давным давно.

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