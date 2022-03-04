 

Мнение: Информационная зачистка

04.03.2022, 10:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С утра началась зачистка информационных структур противника в РФ.

Заблокированы сайты:

1. Медуза
2. Би-Би-Си
3. Дойче-Велле
4. Радио Свобода

Список будет явно пополняться в ближайшие дни или даже часы.

Кроме того, Гугл остановил продажу контекстной рекламы в России, через которую шла рассыла украинской военной пропаганды.
Facebook, Twitter и Инстаграм тормозятся и по сути без ВПН нормально не работают.
Иронично, но украинские боты своей активностью ускорили то, что надо было сделать давным давно.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Мнение: О вспышке «Омикрона» в Осло: подробности

18.08 / Мнение: Я тебе один умный вещь скажу©

19.06 / Территорию возле центра “Моя работа” на Шаболовке благоустроят до конца 2021 года

22.01 / Итальянская фирма Cristofari опровегла информацию о туалетном ёршике за 700 евро

23.12 / У Леры Кудрявцевой после коронавируса появились проблемы с памятью

26.04 / “Единая Россия” внесла поправки для реализации социальных положений президентского послания

24.05 / Ученые обнаружили новое отличие современных людей от неандертальцев

24.06 / “Я скрытый псих”: Лера Кудрявцева находится в состоянии стресса

01.11 / Куда пропала звезда сериала “Возвращение Мухтара” Алла Ковнир

09.11 / 69 домов построили в Москве по программе реновации в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика