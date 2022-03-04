Остров «Россия»

Его экономику людям придется строить на свои деньги.

Вопреки всей риторике об углублении «экономической самодостаточности» и альтернативных путях развития, экономика Российской Федерации глубоко интегрирована в мировую. И разрыв связей с мировой экономикой может обернуться (и оборачивается) самыми неожиданными последствиями.

Петр Саруханов / «Новая газета»

На чужом пороге

Ключевой торговый и финансовый партнер РФ — это как раз тот самый «условный Запад», связи с которым так стремительно «обрубаются» прямо на наших глазах — причем с обеих сторон.

В 2021 году общий объем российского товарного экспорта составил $544 млрд. Около половины этого объема пришлось на страны Европы и США. Правда, доля США в российском экспорте невелика, около 4%.

Главный покупатель российского энергетического сырья — это Евросоюз. На европейском направлении РФ продает больше 60% всего своего экспорта газа, больше 50% всего объема экспорта нефти и нефтепродуктов, 35% экспорта алюминия и почти 30% экспорта угля.

Великобритания закупает в РФ более 90% экспортируемого золота, а США — почти 30% экспорта российской платины.

КНР как покупатель, конечно, важен для РФ, но что касается его доли в общем нефтяном экспорте России, то она почти вдвое меньше, чем у Евросоюза. Кроме того, Китай покупает больше 50% российского экспорта древесины. Кстати, несмотря на все разговоры о «дедолларизации», РФ предпочитает, чтобы Китай рассчитывался долларами, хотя доля американской валюты в расчетах между двумя странами устойчиво снижается. По данным прошлого года, Китай оплачивает рублями примерно 9% всей стоимости российских поставок, а РФ оплачивает юанями около 27% всех поставок из Китая.

По данным за январь-сентябрь 2021 года, порядка 55% российских экспортных контрактов предусматривают расчеты в долларах. В евро номинировано почти 30% контрактов. В рублях с Россией активно торгуют страны Евразийского союза, но и доля ЕАЭС в объеме российского экспорта не дотягивает и до 10%. Продает ЕАЭС в Россию тоже немного — максимальная доля ЕАЭС в российском импорте находится на уровне 4% — и это такой товар, как арматура для трубопроводов и котлов.

Евросоюз для РФ не только покупатель, но и продавец промышленного оборудования. В 2021 году порядка 40% российского импорта ($378 млрд) пришло из Евросоюза, Великобритании и США. Главная статья импорта РФ — машины, механизмы и транспортные средства, на них приходится около 40% всех закупок за рубежом. Основные поставщики этих товаров — европейские компании. В ключевых производственных секторах российской экономики импортные поставки обеспечивают порядка 30–70% выпуска продукции. Зависимость от импорта наиболее критична в производстве компьютеров и электроники, машин, механизмов и транспортных средств. В химической промышленности порядка 40% добавленной стоимости обеспечивается импортными закупками, в пищевой промышленности — порядка 30%.

Интересно, что, несмотря на все «развитие отношений» между Москвой и Пекином, с точки зрения торговли РФ для Китая далеко не ключевой партнер. Китай нужен РФ — он покупает 14% российского экспорта и обеспечивает 24% российского импорта — две трети российского импорта телефонов и более 60% импорта электроники приходят из Китая. Но «с китайской стороны» российская экономика не представляет собой важного покупателя — она покупает всего 2% китайского экспорта и обеспечивает 3% китайского импорта.

Так что именно западные страны до последнего времени были ключевыми партнерами Российской Федерации. А не Китай, и тем более не Евразийский Союз. Но теперь сотрудничество с Западом поставлено на паузу.

Без товаров и сервисов

Как разрыв деловых отношений с западным миром будет выглядеть не «в процентах», а «в брендах»?

Закрылись магазины техники Apple, перестала работать система платежей Apple Pay. Boeing и Airbus приостановили поставки запчастей и техобслуживание российских авиакомпаний. Бразильский авиастроительный конгломерат Embraer также объявил об уходе из России. Американские производители процессоров Intel и AMD приостановили поставку своей продукции, приостановил работу Oracle — крупнейший производитель ПО. С российского рынка уходят Mercedes, BMW, Volkswagen, General Motors, Jaguar Land Rover, Chery Automobile, Geely, Ford, Scania, Volvo, Nissan, Harley-Davidson. О приостановке поставок своей продукции объявили производители ноутбуков HP, Dell и Lenovo. Приостановили продажу одежды H&M, Nike, ASOS. Так что в ближайшее время полки магазинов и торговые центры должны будут сильно опустеть, а их сотрудники пойдут искать работу.

«Импортозамещение здорового человека»

Что в этой ситуации могло бы предпринять правительство, чтобы «заместить» товары, исчезающие с полок магазинов, и оборудование, которое может исчезнуть из заводских цехов?

На самом деле, диапазон действий в этой ситуации невелик, объясняет член Экспертного центра по ESG-трансформации общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Тортев.

«В первую очередь в целях жизнеобеспечения необходимо будет обеспечивать штатные потребности по лекарствам, в том числе и очень дорогим. Эти лекарства можно разделить на две «категории»: уже зарегистрированные в РФ и незарегистрированные лекарственные препараты, медицинские технологии, медицинские услуги и медицинские изделия. К сожалению, целостной стратегии по развитию фармацевтической индустрии и медицинской промышленности у нас не было в конце 2000-х годов, ее нет и сейчас, несмотря на более чем 200 млрд рублей, вложенных в импортозамещение.

Ориентир антимонопольной политики и вектор госзакупок шел на поддержку производителя, а не потребителя, в результате чего из-за протекционистской политики и уменьшения конкуренции у нас не научились нормально изготавливать даже простейшие медицинские изделия.

Второй линией потребности будет импортозамещение электроники и программного обеспечения на станках и средствах производства. Вначале — на участках производства, не требующих высокой технологичности. Имевшаяся до текущего момента политика импортозамещения в станкостроении привела к тотальной нехватке качества выпускаемой продукции и огромным потерям для конечных заказчиков.

В значительной мере утеряна культура производства, крайне мало опытных специалистов, способных спроектировать и создать оборудование с нуля,

организовать его выпуск на производственных мощностях отечественных предприятий», — подчеркивает Дмитрий Тортев.

Что необходимо предпринять сейчас, если мы действительно хотим «заполнить» опустевшие прилавки и цеха? Все «импортозаместительные действия» следует вывести из-под Закона о контрактной системе (44-ФЗ) и Закона о закупках отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ): это сделает участников процесса более свободными в выборе инструментов своего взаимодействия с производителями и пациентами.

Стратегическая цель «отвязки» импортозамещения от контрактной системы — сделать так, чтобы «условный» частно-государственный «Фонд импортозамещения», назовем его так, оказался способен аккумулировать и негосударственные деньги. В среднесрочной перспективе было бы правильным, если бы «Фонд импортозамещения» перекачивал потоки, которые сейчас распылены среди множества каналов государственной поддержки промышленности. Само государство весь объем финансирования и поддержки для реализации нормального функционирования экономики на всем жизненном цикле производства обеспечить пока не в состоянии, объясняет Дмитрий Тортев.

Что касается возможностей транспортного обеспечения условного «Острова Россия», то на этот счет есть оптимистичное мнение гендиректора консалтинговой компании InfraProjects Алексея Безбородова, который считает, что, несмотря на запреты и санкции многих европейских стран в отношении России, перечень потенциальных стран — бизнес-партнеров остается весьма широким.

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Да, иностранные судоходные компании Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC) и CMA CGM, специализирующиеся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, приостановили свою работу. Но «остаются китайцы, есть индусы, есть иранские контейнерные линии, есть наши контейнерные линии… Конечно, они будут торговаться, но, собственно говоря, они на то и коммерсанты, чтобы торговаться, но в целом никакой фатальной проблемы я не вижу», — объясняет Алексей Безбородов в своем комментарии ТАСС.

Но с точки зрения финансового обеспечения импортозамещения есть проблема, о которой нам только что сообщили правительство и Центральный банк. Сделали они это порознь, но если поставить рядом новости о том, что правительство намерено отменить НДС на покупку золота, и новость о комиссии на покупку валюты в 30%, то экономист сделает вывод об экстренном желании власти продать людям «золото вместо долларов».

Это, в свою очередь, означает, что на «золотые резервы» нет других покупателей, кроме российских владельцев сбережений. (Потому что если бы они были — вам бы никто не предложил «прикупить золота».) Тот, кто хочет сейчас «прикупить золота», должен подумать о том, кому и с какой комиссией он будет его продавать, чтобы превратить в наличные деньги.

То есть как много-много раз было в истории России, спасать экономику страны людям придется на свои деньги. А это означает, что осмысленная экономическая политика не может быть возможна без активного участия в ее обсуждении тех, кому эти деньги, собственно, и принадлежат. Нас с вами.

Дмитрий Прокофьев, специально для «Новой»

В подготовке статьи принимал участие Дмитрий Тортев, тг-канал «Время госзакупок»

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