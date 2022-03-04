В ЛНР ВСУ обстреляли четыре населенных пункта: Главное за ночь о спецоперации на Украине к 3 марта

Такой информацией поделилось представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима

прекращения огня (СЦКК). Ранее украинские военные обстреляли из миномета село

Логвиново.

В Народной милиции (НМ) ДНР опубликовали видео, на кадрах которого зафиксирована разрушенная техника противника. На окраине Волновахи были

уничтожены два танка ВСУ.

Военнослужащий НМ ДНР Николай рассказал, что на

Новотроицкое двумя ныне разрушенными танками могли перекрыть оборону, убивая в том числе мирных жителей близлежащего города Волноваха. Кроме того, бойцы НМ ДНР захватили неповрежденный бронеавтомобиль ВСУ “Варта”. Еще один военный уточнил, что они ликвидируют нацистов.

Напомним, 17 февраля из-за обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР объявили эвакуацию мирного населения. 21 февраля лидеры республик попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Политик после заседания Совбеза удовлетворил их просьбу.

24 февраля глава государства объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией.