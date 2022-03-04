Избавиться от пары лишних килограммов к летнему сезону: продукты, которые и насытят, и сожгут жировые запасы

Многие люди мечтают похудеть к лету. Задумываться об этом нужно уже в начале весны. Чтобы сбросить вес, вам необязательно сидеть на голодной диете. Существуют такие виды еды, которые хорошо насыщают, но при этом помогают сжечь жировые запасы. В статье мы расскажем об этих продуктах. Старайтесь почаще включать их в свой рацион.

Кисломолочные продукты

Регулярно употребляйте кисломолочные продукты, особенно кефир и йогурт. Они стимулируют пищеварение и улучшают всасывание питательных веществ. Это создает ощущение сытости.

Греческий йогурт – самый полезный кисломолочный продукт. Его калорийность обусловлена высоким содержанием белка. Он насыщает не хуже, чем углеводная еда, но при этом не дает набора веса.

Кроме этого кисломолочные продукты содержат пробиотики. Они помогают восстановить баланс между вредными и полезными бактериями в кишечнике. Нарушение этого равновесия замедляет обмен веществ и приводит к набору веса.

Авокадо

Этот фрукт богат здоровыми липидами. Они ускоряют сжигание жировых запасов в организме. Авокадо также содержит клетчатку, которая уменьшает чувство голода и хорошо насыщает.

Авокадо – источник калия и магния. Они необходимы для здорового похудения. Калий выводит воду из организма и предотвращает вздутие живота. Это помогает быстрее потерять вес.

Магний активирует работу пищеварительных ферментов, что помогает ускорить обмен веществ. Этот элемент также регулирует уровень сахара в крови. Он уменьшает чувство голода и не позволяет глюкозе откладываться в виде жировых запасов.

Лосось

Лосось относится к жирным видам рыбы. Возможно, вам это покажется парадоксальным, но именно этот продукт помогает похудеть. Ведь лосось богат здоровыми жирными кислотами омега-3, а не вредными насыщенными липидами.

Кислоты омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, отлично насыщают и стимулируют обмен веществ. Лосось – хороший источник белка, необходимого для роста мышц. Это позволит вам красиво худеть без дряблости и обвисания кожи.

Яйца

Яйца – продукт с идеальной пропорцией белка и жиров. Они помогут вам снизить чувство голода, нормализовать уровень сахара в крови и ускорить метаболизм.

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Яичный желток помогает печени очищать организм от токсинов. Он также предотвращает жировую дистрофию этого органа.

Орехи и семена

Ежедневно включайте в меню семена и орехи. Они богаты магнием, который уменьшает аппетит за счет нормализации уровня сахара в крови. Эти продукты содержат растительные волокна, стимулирующие пищеварение и обмен веществ.

Многим людям известно, как трудно избавиться от жира на животе. Он сгорает очень медленно. Орехи и семена содержат полезные липиды, которые помогут избавиться от висцерального жира и сделают живот подтянутым. Для усиления эффекта выполните перед едой несколько физических упражнений.

Орехи и семена полезно запивать водой. Это улучшает их переваривание и усиливает чувство сытости.

Цитрусовые

Цитрусовые плоды отличаются хорошими питательными качествами и приятным вкусом. Они обогатят ваш организм витамином C, но не позволят вам набрать много калорий.

Несмотря на свой кисловатый вкус, цитрусы создают в теле щелочную среду и избавляют организм от закисления. Подщелачивающий эффект уменьшает чувство голода и нормализует микрофлору кишечника.

Обязательно включите в свое меню грейпфрут. Этот цитрус содержит вещества, которые сжигают жир. Но не полагайтесь полностью на его полезные свойства. Грейпфрут работает только в сочетании с диетой и физической активностью.

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Острый красный перец

Считается, что острая пища провоцирует аппетит. Но это не относится к красному перцу. Этот продукт содержит жгучее вещество – капсаицин. Оно уменьшает аппетит и заставляет нас сокращать порции еды.

Благодаря своему жгучему вкусу красный перец стимулирует жажду. Мы употребляем больше жидкости, что позволяет вывести токсины и уменьшить потребность в приеме пищи.

Капсаицин ускоряет липолиз. Так называется процесс расщепления жиров. Этот ингредиент красного перца не только уменьшает уже имеющие отложения, но и предотвращает накопление липидов, поступающих с пищей.

Кофе

Далеко не все люди считают кофе полезным напитком. Но при умеренном употреблении он не принесет вреда. Диетологи считают, что кофеин не только бодрит, но и стимулирует метаболизм.

Чтобы кофе принес пользу похудению, в него не следует добавлять жирные сливки, сахар и сиропы. Если вы хотите придать ему сладкий вкус, то положите немного корицы. Эта специя сжигает жир. В день допускается выпивать около 2 чашек бодрящего напитка.

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Зеленый чай

Зеленый чай – один из лучших напитков для похудения. Он выводит из организма излишки жидкости. Это избавляет от отеков и помогает быстрее сбросить вес.

Напиток богат полифенолами. Эти вещества помогают организму сжечь имеющиеся жировые накопления. Этот процесс ускорится, если вы откажетесь от других напитков и будете пить только зеленый чай.

После чашечки зеленого чая у вас быстро исчезнет чувство голода. Этот напиток стабилизирует уровень сахара в крови. Но чтобы ощутить этот полезный эффект, в чай не следует добавлять подсластители.

Яблочный уксус

Этот продукт не только выводит из организма токсины, но также усиливает чувство сытости и уравновешивает pH желудка. Но употреблять его нужно очень осторожно.

Ни в коем случае не пейте яблочный уксус неразбавленным. Это грозит ожогами рта и органов пищеварения. Добавьте в стакан воды 1-2 чайные ложки продукта. Принимайте этот напиток за полчаса до еды.

Если вы страдаете воспалительными или язвенными процессами в органах пищеварения, откажитесь от употребления яблочного уксуса.

Заключение

Регулярно включайте в свое меню перечисленные продукты. Они помогут вам получить хорошую фигуру к летнему сезону и при этом не испытывать чувства голода.