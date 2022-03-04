Обычные браслеты из магазина не работают: правильно завязываем и носим красную нить, чтобы она спасала от тревоги

Наверняка многие из вас обращали внимание на то, что некоторые люди носят на своем запястье красную нить. Большинство из них просто отдает так называемую дань моде, надевая этот необычный аксессуар в качестве украшения. Однако некоторые верят и в то, что красную нить можно использовать как очень сильный оберег. Необходимо только знать, как именно наделить талисман магической силой.

Оберег известен издавна

Эта традиция была придумана каббалистами еще много веков назад. Они утверждают, что Марс (одна из сильнейших планет) покровительствует красному цвету. Потому он защищает и оберегает тех, кто носит красную нить.

Существует и другая версия. Якобы в Израиле красной нитью была перевязана могила Рахиль, посвятившей свою жизнь помощи человечеству и не оставившей эту миссию после смерти. Многие любители путешествовать, побывав в Израиле, привозят оттуда такие обереги после того, как слышат эту легенду.

Такие талисманы признают практически во всех странах мира. Красную нить носят и взрослые, и дети. Носят ее даже звезды шоу-бизнеса и политики.

Какой должна быть нить

На запястье убежденного в силе оберега человека можно увидеть и шелковые, и льняные, и шерстяные нити, причем красный цвет может быть любой яркости и любого оттенка – от кораллового до бордового. Тем не менее рекомендуется использовать именно шерстяную нить. И дело вовсе не в каких-либо легендах. Просто шерсть обладает целительными свойствами. Ученые доказали, что она отличается высоким статическим эффектом, что нормализует кровоток в организме человека. Потому шерсть, будь она окрашена или не окрашена, прикладывают к различным ранам, воспалениям, растяжкам.

Шерстяной браслет способен помочь при зубной или головной боли. Он благотворно воздействует на суставы и мышцы.

Как правильно завязывать

Как уже упоминалось выше, многие люди носят красную нить в качестве модного браслета. Такой аксессуар никакой положительной энергетики в себе не несет. Обычные браслеты из магазина не работают. Для того чтобы сделать из простого браслета оберег, необходимо знать, как правильно нить завязывать.

Во-первых, нить на руке должен завязывать только тот человек, который желает вам добра. Это может быть лучший друг, близкий родственник или священник в церкви. Для защиты от сглаза малыша ниточку завязывает или мать, или крестная.

Кроме того, существует поверье, что красная нить может исполнять желания. Сделать такой оберег очень просто. Только стоит учесть тот факт, что процесс изготовления браслета должен сопровождаться хорошим настроением и отсутствием негативных мыслей. В чудодейственную силу талисмана нужно твердо верить.

Итак, завяжите на нити семь узлов. Загадайте свое самое заветное желание. Представьте, как оно исполняется. Вот и все. Можно завязывать нить на запястье. Желание должно в скором времени сбыться.

На какой руке носить

Согласно мифам каббалистов, если надеть оберег на левое запястье, он будет отпугивать от человека всякое зло. Некоторые народы утверждают, что красная нить на правом запястье притягивает достаток и везение.

Если нить случайно порвалась или потерялась, не переживайте. Завяжите новую. А старый талисман свою функцию уже выполнил.