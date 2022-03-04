 

В Херсонскую область доставлено 20 тонн гуманитарной помощи – Минобороны России

04.03.2022, 2:33, Разное
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В город доставлены продукты питания и товары первой необходимости,
около пункта выдачи гуманитарной помощи выстраивается очередь из местных
жителей. “20 тонн гуманитарного груза доставлено в город Геническ
Херсонской области из Республики Крым. Жителям города передали самые
необходимые продукты питания – муку, сахар и крупы”, – говорится в
сообщении.

Накануне стало известно, что Минобороны создало межведомственный
координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине. Россия
подготовила более 10,5 тыс. тонн гуманитарной помощи для жителей Незалежной. Ранее
колонны с гумпомощью из Крыма уже прибыли в пункты выдачи на юге страны.

Минобороны России просит международные организации
и руководство Украины немедленно обеспечить гуманитарные коридоры для гражданского
населения, сообщил Начальник Национального центра управления обороной Михаил
Мизинцев.

Напомним, 28 февраля прошли переговоры между Россией и
Украиной. Страны не пришли к соглашениям, поэтому был назначен второй раунд. Повторная
встреча может состояться сегодня, 3 марта. В Сети появились фото зала, где
предположительно пройдут переговоры.



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