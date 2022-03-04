В Херсонскую область доставлено 20 тонн гуманитарной помощи – Минобороны России

В город доставлены продукты питания и товары первой необходимости,

около пункта выдачи гуманитарной помощи выстраивается очередь из местных

жителей. “20 тонн гуманитарного груза доставлено в город Геническ

Херсонской области из Республики Крым. Жителям города передали самые

необходимые продукты питания – муку, сахар и крупы”, – говорится в

сообщении.

Накануне стало известно, что Минобороны создало межведомственный

координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине. Россия

подготовила более 10,5 тыс. тонн гуманитарной помощи для жителей Незалежной. Ранее

колонны с гумпомощью из Крыма уже прибыли в пункты выдачи на юге страны.

Минобороны России просит международные организации

и руководство Украины немедленно обеспечить гуманитарные коридоры для гражданского

населения, сообщил Начальник Национального центра управления обороной Михаил

Мизинцев.

Напомним, 28 февраля прошли переговоры между Россией и

Украиной. Страны не пришли к соглашениям, поэтому был назначен второй раунд. Повторная

встреча может состояться сегодня, 3 марта. В Сети появились фото зала, где

предположительно пройдут переговоры.