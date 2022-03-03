Володин: Володин: Дума рассмотрит поправки в УПК по возбуждению дел о неуплате налогов

Сейчас уголовное дело (например, за уклонение гражданина от уплаты налогов) можно возбудить на основании заявления или сообщения о преступлении, постановления прокурора, а также явки с повинной, отметил Володин.

На заседании 4 марта законодатели рассмотрят поправки в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса. Предлагается запретить возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям без участия налоговых органов, уточнил Володин.

Он считает, что такое решение позволит защитить физических и юридических лиц от необоснованного уголовного преследования.

Спикер выразил уверенность, что депутаты поддержат это решение.