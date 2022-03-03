«Решение акционера»

Песков заявил, что «Эхо Москвы» ликвидировали за «нарушение закона» во время боевых действий в Украине.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что радиостанцию «Эхо Москвы» ликвидировали по решению собственника, так как она, по его мнению, «нарушила закон».

«Это решение акционера, это решение собственника. Радиостанция нарушила закон. Было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры.

Тем более в ходе специальной спецоперации, которая сейчас осуществляется на Украине.

И собственник принял такое решение. Так к этому и нужно относиться, в данном случае мы вряд ли имеем право как-то по-другому комментировать решение собственника», — пояснил Песков (цитата по «Радио Маяк»).

На вопрос, возможно ли восстановление ее работы, Песков ответил: «Если собственник посчитает это целесообразным, то безусловно».

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3 марта большинством голосов Совета Директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта радиостанции. Роскомнадзор также потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы».

Ранее, 1 марта, Генпрокуратура отключила «Эхо Москвы» от эфира, так как радиостанция якобы распространяла материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в рамках «специальной военной операции» в Украине.

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