Мнение: Евреи 21-го века

Народ жалуется, что на Западе рьяно пытаются отменить русских. Русские аккаунты банят, стирая всё их содержимое, собственность русских конфискуют или арестовывают, а русским спортсменам предлагают или ритуально плюнуть в собственную страну, или уйти с соревнований. Когда джентльмен имеет дело с русским, он может теперь не думать ни про законы, ни про элементарную человеческую порядочность.

Иногда звучат предложения примерно такого рода: «русские, выходите на площадь вашего города с плакатом против Путина, пусть вас сфотографирует иностранный журналист. Пришлите фото нам, и тогда мы отдадим вам оплаченный вами товар».

Ненависть к русским раздувается традиционным способом: через массированную пропаганду Радио тысячи холмов. Официальные СМИ транслируют строго американскую точку зрения про злых русских, заранее виновных во всех грехах, а попытки высказать российскую позицию технично блокируются. В последнюю неделю ненависть к русским нагнетают особенно дружно:

https://takoe-nebo.livejournal.com/915602.html

…сейчас у нас в Европе эта “свобода слова” на марше: отрубили всё эфирное вещание российских ТВ-каналов. Все интернет- и контент-провайдеры, у которых ещё несколько дней назад в пакетах ТВ-программ было как минимум 2-3 российских канала, отключили их все.

Более того, даже в интернете отрублен доступ ко всему российскому ТВ. Только если через прокси, где поставить Россию. Но многие же так не умеют.

То есть западные власти не только сами ненавидят любую точку зрения, не вписывающуюся в их официальную пропаганду, но и перерезают своим гражданам любой доступ к ней, видимо считая своих граждан быдлом, которое неспособно разобраться, где правда, а где ложь…

Результат вполне предсказуем — на русских, находящихся сейчас за рубежом, натравливают местное население. Местное население охотно подключается к травле. Вот, к примеру, свежая подборка с французских форумов:

https://lilasbleu.livejournal.com/1315914.html

Как бы там ни было на самом деле, чувство гордости за русскую национальность, так трудно взращенное, скукожилось в детской душе от того, что в школах и дети, и учителя говорят о войне – с французской позиции, без вариантов. Травматично. Написала письмо в нашу школу, чтобы запретили учителям комментировать события, потому что некоторые не стесняются – с чувством, подолгу, вместо урока.

<…>

Я сегодня убрала майку, в которой сын гордо катался последние месяцы, она в светах флага России, с гербом и надписями на кириллице… Он не понял зачем, я сказала, что не надо дразнить гусей. Не будешь же каждому ребёнку (и его родителю) устраивать политинформацию.

<…>

В первый день мой сын (ему 10) пришёл чуть не в слезах — мальчики сказали, что Франция объединится с Японией (?) и купит много танков, чтобы напасть на Россию, и они убьют его лучшего друга, который там живёт… А он в ответ, что всё равно Россия сильнее.

<…>

Меня тоже спрашивали соседи. Ответила очень коротко о политике геноцида, о необходимости денацификации, демилитаризации, защите прав русских и русскоязычных. История и суть вопроса никого не интересует; просто им интересно, на чьей я стороне.

Вчера вышла, пожелала добрейшего утречка, в ответ – тишина.

Рявкнула, как старшина-сверхсрочник: “Доб-рое ут-ро, ува-жа-емые со-се-ди!” – смотрю прямо в глаза. Ответили нехотя и вразнобой. Как малые дети.

Как видите, происходит ровно то, о чём я давно уже предупреждал. Русские плотно заняли на Западе нишу евреев. Если до середины 20-го века на Западе было модно быть антисемитом, то теперь там модно быть русофобом. Русские — официальная мишень. Помните, у Шекспира, в «Венецианском купце»?

Прошу, подумай – споришь ты с жидом.

Скорей ты можешь стать на берегу

И повелеть понизиться приливу;

Скорей у волка спросишь, почему

Овцу заставил плакать о ягненке;

Скорее запретишь ты горным соснам

Качать вершиной и шуметь ветвями,

Когда их клонит ураган небесный;

Скорее ты свершишь труднейший подвиг,

Чем умягчишь (что в мире жестче?) сердце

Его еврейское! Я умоляю,

Оставьте все попытки, все старанья,

Но коротко и ясно: пусть свершится

Мой приговор, как хочет жид того.

Или, ближе к родным берёзкам, у Гоголя, в Тарасе Бульбе:

Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство. Тарас вошел в светлицу. Жид молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего напади Бульбу. Так и бросились жиду прежде всего в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову; но он постыдился своей корысти и силился подавить в себе вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида.

Шейлоки и Янкели — это теперь мы с вами. Легальные цели для оскорблений по национальному признаку, для безосновательных обвинений и для грабежа. Негр, если его не пустят в кафе или ещё как-нибудь дискриминируют, может закричать, пожаловаться, возмутиться. Если на дискриминацию попытается пожаловаться русский, русского просто не поймут. Западный обыватель полагает, что русские по умолчанию виновны, и что травля русских — это не нацизм, а справедливое обращение с недолюдьми.

Вчера в комментариях выложили фотографии из Германии — выходцу из России исцарапали машину за то, что он русский. Как я понимаю, тут постарались его соседи, с которыми он бок о бок прожил несколько лет:

https://olegmakarenko.ru/2364210.html?thread=845741618#t845741618

Полагаю, теперь многим стало понятно, что дружба России с Западом пока что невозможна. Русских на Западе готовы терпеть только при двух условиях:

1. Мы должны громко, с лакейской экспрессией каяться за то, что мы русские.

2. Мы должны деятельно помогать американцам раскатать Россию в дымящийся блин, чтобы построить на развалинах новую, свободную от великорусского шовинизма страну.

Впрочем, не нужно думать, будто на Западе нет нормальных людей, умеющих смотреться в зеркало и проводить исторические параллели. Вот комментарии к речи Владимира Путина от 24 февраля, к которой кто-то добавил английские субтитры:

https://www.youtube.com/watch?v=1qS6J-WbTD8

Я не могу поверить, что смотрел 21 минуту речи президента. Никогда не делал этого раньше.

<…>

Мы всегда слышим одну сторону истории от США и западных союзников. Рад услышать всю речь Путина.

<…>

Приятно иметь возможность прослушать всю речь Путина целиком без того, чтобы правительство США или основные СМИ брали кусочки и воспроизводили их вне контекста в соответствии со своим собственным нечестным повествованием, говоря, что Путин сумасшедший. Путин делает несколько очень веских замечаний, истинных замечаний. Да благословит бог Интернет только по этой причине.

<…>

Спасибо вам за то, что вы дали нам нефильтрованный взгляд на эти критические события с другой точки зрения. К сожалению, его было трудно найти. Мы высоко ценим ваш труд.

<…>

Я абсолютно не сомневаюсь, что YouTube подвергнул цензуре это видео, поскольку его было так трудно найти, даже при 1,3 миллионах просмотров. Благодарим вас за загрузку этого непредвзятого видео в полном объеме с субтитрами, чтобы люди могли самостоятельно вынести суждение по ситуации.

<…>

Честный прямой разговор. Я молюсь за мир и за лучших лидеров в Соединенных Штатах.

<…>

Я понимаю позицию Путина. Он не ошибается в своей оценке намерений Запада.

<…>

Ни один западный лидер не мог даже приблизиться к интеллекту этого человека.

<…>

Эта речь вызвала слезы у меня на глазах. Президент Путин выглядит таким грустным, и это правильно. Пусть Бог благословит вас и Россию и поможет вам мудростью и защитой от злодеев.