 

Масленица: рецепт блинов с копченой красной рыбой и шпинатом

03.03.2022, 20:35, Разное
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Ингредиенты (на 12 блинов):

  • Вода – 250 г
  • Молоко – 200 г
  • Яйцо куриное – 4 шт. 
  • Масло растительное – 70 г 
  • Сахар – 35 г
  • Соль – 2 г
  • Мука – 150 г

Соединить в миске воду, теплое молоко, яйца и растительное масло, перемешать с помощью венчика до однородной консистенции. Затем постепенно добавить смесь из муки, сахара и соли. Должно получиться жидкое тесто, из которого нужно выпечь тонкие блины.

Для начинки:

  • Филе нерки копченой – 40 г 
  • Творожный крем-сыр – 30г
  • Сливки 33% – 20 г
  • Шпинат бланшированный – 30 г 
  • Укроп – 1 г
  • Сметана – 20 г
  • Масло зеленое – 5 г 
  • Огурец свежий без кожи – 10 г 
  • Икра красная – 8 г

Выложить готовые блинчики на тарелку, смазать смесью из шпината и крем-сыра. Сложить два блинчика вместе и скрутить в рулет. Можно стянуть пищевой пленкой для плотности. Обмазать этой же смесью блинный рулет сверху и запанировать в рубленой копченой нерке. Рыбу можно заменить на другую красную. Замешать соус из сметаны и зеленого масла. Огурец мелко нарезать кубиком и посыпать сверху на блинчик.



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