Масленица: рецепт блинов с копченой красной рыбой и шпинатом
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Ингредиенты (на 12 блинов):
- Вода – 250 г
- Молоко – 200 г
- Яйцо куриное – 4 шт.
- Масло растительное – 70 г
- Сахар – 35 г
- Соль – 2 г
- Мука – 150 г
Соединить в миске воду, теплое молоко, яйца и растительное масло, перемешать с помощью венчика до однородной консистенции. Затем постепенно добавить смесь из муки, сахара и соли. Должно получиться жидкое тесто, из которого нужно выпечь тонкие блины.
Для начинки:
- Филе нерки копченой – 40 г
- Творожный крем-сыр – 30г
- Сливки 33% – 20 г
- Шпинат бланшированный – 30 г
- Укроп – 1 г
- Сметана – 20 г
- Масло зеленое – 5 г
- Огурец свежий без кожи – 10 г
- Икра красная – 8 г
Выложить готовые блинчики на тарелку, смазать смесью из шпината и крем-сыра. Сложить два блинчика вместе и скрутить в рулет. Можно стянуть пищевой пленкой для плотности. Обмазать этой же смесью блинный рулет сверху и запанировать в рубленой копченой нерке. Рыбу можно заменить на другую красную. Замешать соус из сметаны и зеленого масла. Огурец мелко нарезать кубиком и посыпать сверху на блинчик.
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