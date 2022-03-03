Масленица: рецепт блинов с копченой красной рыбой и шпинатом

Ингредиенты (на 12 блинов):

Вода – 250 г

Молоко – 200 г

Яйцо куриное – 4 шт.

Масло растительное – 70 г

Сахар – 35 г

Соль – 2 г

Мука – 150 г

Соединить в миске воду, теплое молоко, яйца и растительное масло, перемешать с помощью венчика до однородной консистенции. Затем постепенно добавить смесь из муки, сахара и соли. Должно получиться жидкое тесто, из которого нужно выпечь тонкие блины.

Для начинки:

Филе нерки копченой – 40 г

Творожный крем-сыр – 30г

Сливки 33% – 20 г

Шпинат бланшированный – 30 г

Укроп – 1 г

Сметана – 20 г

Масло зеленое – 5 г

Огурец свежий без кожи – 10 г

Икра красная – 8 г

Выложить готовые блинчики на тарелку, смазать смесью из шпината и крем-сыра. Сложить два блинчика вместе и скрутить в рулет. Можно стянуть пищевой пленкой для плотности. Обмазать этой же смесью блинный рулет сверху и запанировать в рубленой копченой нерке. Рыбу можно заменить на другую красную. Замешать соус из сметаны и зеленого масла. Огурец мелко нарезать кубиком и посыпать сверху на блинчик.