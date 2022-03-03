 

Экономист Ракша о падении рубля из-за санкций: Мы в самом начале пути

03.03.2022, 19:20, Разное
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Из-за специальной военной операции российских войск на Украине западные страны ввели жесткие санкции против России. Ограничения серьезно сказались на рубле. И доллар, и евро установили исторический максимум. По состоянию на 3 марта, валюту США можно приобрести за 117 рублей, а европейскую – за 125.

Дальше будет только хуже, считает экономист Денис Ракша. “Мы в самом начале длинного пути в смысле падения курса рубля”, – уверен эксперт. По его словам, сейчас не осталось каких макроэкономических факторов, которые положительно сказывались бы на российской валюте. Мол, есть только геополитика, определяющая курс валют.

Ракша уверен, что в дальнейшем спрос на евро будет только расти, поскольку Евросоюз запретил экспорт своей валюты в Россию. Также эксперту очевидно, что будет пользоваться спросом и доллар, который пока не запретили, ведь евро больше ввозить нельзя.

Ранее президент России Владимир Путин запретил
россиянам и российским компаниям переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять ее на свои счета за границей. Российский лидер подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада.



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