 

Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись

03.03.2022, 10:17, Разное
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Телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян официально больше не является супругой рэпера Канье Уэста. Вчера, 2 марта, американский суд удовлетворил прошение Ким о досрочном расторжении брака, которое она подала в декабре прошлого года. 

Как сообщают американские СМИ, Ким лично приняла участие в заседании суда. Она вышла на связь и выступила на слушании из своего дома. Канье Уэста в суде представлял адвокат, заявивший, что рэпер примет любое решение и не будет его обжаловать.  

Ким Кардашьян приняла решение отказаться от фамилии Уэст, хотя до последнего носила двойную. 

Напомним, что первые слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись после семи лет брака появились в январе 2021 года, а уже в феврале подтвердились официально. Однако развестись быстро супругам не удалось из-за Канье, который не хотел отпускать жену, публично заявляя о своем намерении вернуть семью. Кардашьян была непреклонной.

Я пыталась урегулировать вопрос о расторжении брака с тех пор, как подала документы на развод в феврале 2021-го. Я несколько раз просила Канье подписать документы, но он не ответил на мою просьбу. Никакие консультации или какие-либо другие усилия, направленные на наше примирение, не имеют значения. Между Канье и мной существовали и существуют до сих пор непримиримые разногласия, из-за которых наш брак окончательно распался. Наш развод – необратимый процесс, – заявила Ким в декабре. 

Несмотря на то, что теперь Ким свободна, ей или ее адвокатам еще придется встретиться в суде с представителями Канье, чтобы урегулировать финансовые вопросы и поделить совместно нажитое имущество. 



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