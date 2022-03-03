Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись

Телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян официально больше не является супругой рэпера Канье Уэста. Вчера, 2 марта, американский суд удовлетворил прошение Ким о досрочном расторжении брака, которое она подала в декабре прошлого года.

Как сообщают американские СМИ, Ким лично приняла участие в заседании суда. Она вышла на связь и выступила на слушании из своего дома. Канье Уэста в суде представлял адвокат, заявивший, что рэпер примет любое решение и не будет его обжаловать.

Ким Кардашьян приняла решение отказаться от фамилии Уэст, хотя до последнего носила двойную.

Напомним, что первые слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись после семи лет брака появились в январе 2021 года, а уже в феврале подтвердились официально. Однако развестись быстро супругам не удалось из-за Канье, который не хотел отпускать жену, публично заявляя о своем намерении вернуть семью. Кардашьян была непреклонной.

Я пыталась урегулировать вопрос о расторжении брака с тех пор, как подала документы на развод в феврале 2021-го. Я несколько раз просила Канье подписать документы, но он не ответил на мою просьбу. Никакие консультации или какие-либо другие усилия, направленные на наше примирение, не имеют значения. Между Канье и мной существовали и существуют до сих пор непримиримые разногласия, из-за которых наш брак окончательно распался. Наш развод – необратимый процесс, – заявила Ким в декабре.

Несмотря на то, что теперь Ким свободна, ей или ее адвокатам еще придется встретиться в суде с представителями Канье, чтобы урегулировать финансовые вопросы и поделить совместно нажитое имущество.