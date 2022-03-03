Мнение: Коротко по Украине. 02.03.2022

Основное на 18-00 2 марта.

1. Мариуполь. Город блокирован. Бои на окраинах. Прямого штурма пока нет. Все еще пытаются договориться о выходе гражданских, но нацики от живого щита не откажутся. Штурм так или иначе будет.

2. Волноваха. Окружена. Процесс зачистки, полностью еще не захвачена. У противника очень большие потери,

3. Под Донецком позиционка. Атака ВСУ (вылазка) на Горловку результатов не дала, обе стороны понесли потери. Продолжаются обстрелы территории ДНР.

4. В ЛНР продолжается освобождение республики. Освобождено Сватово и Новоайдар. Противник отступает, бросая технику. Держаться будет лишь в Северодонецке и Лисичанске, но там его уже начали обрабатывать.

5. ВС РФ заняли Балаклею и продвигаются к Изюму. А там и Славянск недалеко. Весьма вероятно, в ближайшие дни часть сил ВСУ, оставшаяся в северных районах ЛНР и не успевшая отступить, будет окружена и ликвидирована.

6. Харьков. ВС РФ уже держат в полуохвате. Бои на окраинах. В городе – методичное уничтожение живой силы противники и его организационно-командной структуры. Попутно продолжают добивать оставшиеся военные объекты.

7. ВС РФ подошли к Броварам. Прямого штурма пока нет. Бои под Черниговым, мероприятия по установлению полного контроля над Конотопом. Полностью занят Тростянец. Сумы и Ахтырка до сих пор полностью не контролируются.

8. К западу от Киева позиционные бои — ВС РФ подтягивают дополнительные силы. Отмечаются потери в технике с обеих сторон.

9. Запорожское направление. Бои под Васильевкой. ВСУ постоянно насыпают по поселку. В Энергодаре так до сих пор не провели зачистку.

10. Херсон. Город был занят ночью войсками ВС РФ. Местные власти в конечном итоге пошли на договоренности. В городе относительно спокойно.

11. В районе Николаева продолжаются бои с целью блокирования города, которое пока не достигнуто. Ситуация в районе трассы Николаев — Кривой Рог неясна. Вертолетный десант в районе Николаева. В районе Вознесенска подорван один из мостов.

12. Десант в Одессе никто как обычно не высаживал. Утром на горизонте показались российские корабли, потом отошли. За горизонтом потом что-то дымилось. Возможно, был еще один морской бой с оставшимися катерами ВМСУ, которые после боя у Змеиного ушли на Одессу. (позднее выяснилось, что дымит иностранный сухогруз, возможно прилетело что-то) Пока подробностей нет. Генштаб ВСУ просит Зеленского добиться паузы в боевых действиях, так как город не прикрыт с сухопутного направления и не готов отбивать атаку российских колонн обходящих Николаев с севера.

Из совсем свежего, совершенно дикая история в Васильково, где местный фолькшстурм устроил бойню в местной школе. 4 фольксштурмиста убила 14 других фольксштурмистов, полицейских и гражданских. Укропропаганда поспешила объявить, что это были "русские диверсанты" которые рвались в подвал школы (да, все происходило в школе), где находились 300 детей, защищая которых и погибли все эти идиоты. Вот к чему приводит раздача оружия случайным людям. Вчера в этом же районе фольксштурмисты разграбили 2 инкассаторских автомобиля.

Российской пропаганде в данном случае даже стараться не надо, знай себе показывай этот кровавый трэш, которое много говорит о фольксштурме и тех, кто его создал в таком виде.

PS. Переговоры РФ и Украины пройдут завтра в Беловежской пуще.

Лавров обозначил переговорную позицию РФ:

⚡️Не исключаю, что кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в рукотворном, созданном Западом конфликте на Украине

⚡️Российские требования к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, Москва предлагает договариваться

⚡️Если Запад решил опустить перед Россией новый «железный занавес», мы не будем переживать и найдем возможность развиваться

⚡️Задача операции на Украине – определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты

⚡️После завершения конфликта украинцы сами должны решать, как им жить дальше

⚡️Киев пока не подтверждает проведение второго раунда консультаций с РФ

⚡️НАТО пытается втягивать нейтральные страны – члены Евросоюза в обеспечение своих нужд

⚡️Москва изумлена комментариями Берлина по Украине и по поставкам оружия

⚡️Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности

⚡️Зеленский пришел к власти под лозунгами мира, в конечном итоге он стал русофобом, как правительство Порошенко

⚡️У Украины есть технический потенциал для создания ядерного оружия, РФ не позволит этого сделать

⚡️Россия на 100% «сдюжит» в сложившейся ситуации

⚡️Нынешняя ситуация сложилась из-за того, что Запад отказывался признавать за РФ равные права в организации архитектуры евробезопасности

⚡️Параметры демилитаризации Украины еще предстоит согласовать

⚡️Москва не будет обсуждать тему Крыма, эта тема закрыта

⚡️Запад в своих санкциях против России, в том числе по аресту активов Центрального банка РФ наплевал на все свои принципы

⚡️Цель продолжающейся операции РФ на Украине – защита людей, прежде всего в Донбассе

⚡️Россия сейчас наблюдает «информационный терроризм» со вбросом миллионов фейков, которые Москва разоблачает

⚡️Позиция России на переговорах с Украиной: Крым – это часть РФ, признание ДНР и ЛНР в административных границах, демилитаризация, которая должна иметь определенные параметры

⚡️Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия

⚡️В ходе спецоперации делаем все, чтобы не допустить каких-либо серьезных жертв среди гражданского населения

⚡️Россия не может смотреть, как в современной Европе маршируют под фашистскими, неонацистскими знаменами участники факельных шествий

⚡️Россия предлагает Украине договоренность, которая будет обеспечивать законные права всех народов этой страны,

Фактически, это все те же требования, что и в начале операции. Украинские источники утверждают, что ко 2-му марта Зеленский уже был готов признать Крым и ЛДНР в границах до начала операции. Но РФ это конечно не устроит, овчинка не стоит выделки. Неся существенные издержки на проведение операции и от санкционного давления, от ситуации на Украине надо брать максимально-возможный результат.

UPD: МО РФ официально огласила потери на Украине с начала операции.

У ВС РФ – 498 убитых. У ВСУ – 2870 убитыми и 3700 ранеными.

https://t.me/boris_rozhin – трансляция по Украине как обычно продолжается здесь

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