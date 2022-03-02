Канцлер ФРГ Шольц: НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине

Олаф Шольц заверил, что они не будут атаковать военным путем. Он считает, что это было бы неправильным в текущей ситуации. Об этом канцлер ФРГ сообщил на брифинге в ходе визита

в Израиль.

Наша страна начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Президент России Владимир

Путин назвал ее целью защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны

киевского режима. Для этого, по словам политика, планируется провести

“демилитаризацию и денацификацию Украины”.

Ранее Минобороны России заверило, что российские вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским

войскам, мирному же населению ничего не грозит. Об оккупации Украины речи не идет, говорил российский лидер.

Как писали “Дни.ру”, Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары, хотя российские военные не раз призывали их сложить оружие и перейти на сторону мира. Более того, украинская армия использует своих сограждан как живой щит, загоняя военную технику в жилые кварталы.