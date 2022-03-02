Хейли Бибер поздравила мужа Джастина с днем рождения снимками из семейного архива

Вчера, 1 марта, один из самых известных артистов мира Джастин Бибер отметил 28-й день рождения. С праздником его поздравили коллеги, фанаты и, конечно, супруга Хейли. Она опубликовала серию совместных фото, а также детские снимки именинника.

С днем рождения, малыш. В этой жизни есть много удивительных и прекрасных вещей, но самое прекрасное – это то, что я проживаю ее вместе с тобой. Я люблю тебя… Выпьем за 28! – написала Хейли.

Джастин Бибер в детстве

Джастин родился в Канаде, рос без отца. Его воспитывала мать и бабушка с дедушкой. У мальчика рано обнаружился музыкальный талант, подростком он участвовал в местных конкурсах исполнителей. Один из роликов выступления юного Бибера, размещенных на YouTube его матерью, увидел менеджер звукозаписывающего лейбла So So Def Скутер Браун. Уже в 2009 году его называли феноменом, а вскоре он стал самым высокооплачиваемым среди молодых артистов.

Со своей будущей женой Хейли Болдуин он знаком с юности. Молодые люди начали встречаться еще в 2015-м, но тогда оба отрицали романтическую связь. Расставшись с Хейли в 2016-м, Джастин был снова замечен с бывшем девушкой, певицей Селеной Гомес, отношения с которой окончательно разорвал весной 2018-го. Уже летом того же года Джастин и Хейли снова были вместе, в июле объявили о помолвке, а 14 сентября сказали друг друга “да”, официально зарегистрировав отношения. Только год спустя молодожены сыграли настоящую, роскошную свадьбу в присутствии звездных гостей, которая, по слухам обошлась жениху в 1,3 миллиона долларов.