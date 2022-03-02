 

Кейт Миддлтон и принц Уильям посадили дерево в честь королевы Елизаветы II

02.03.2022, 11:10, Разное
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Вчера, 1 марта, принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Уэльс, где отметили День святого Давида. Визит герцога и герцогини Кембриджских был насыщенным. Сначала они посетили животноводческую ферму и старинный фермерский рынок, а во второй половине дня отправились на юго-восток Уэльса, в город Блэнавон. 

Здесь Кейт и Уильям посадили дерево в рамках проекта “Зеленый купол королевы”, который стартовал в прошлом октябре и приурочен к платиновому юбилею царствования Елизаветы II. Напомним, что в этом году исполняется 70 лет, как Елизавета взошла на британский трон. Тем самым она побила все рекорды по продолжительности правления за всю историю британской короны.

Позже герцог и герцогиня посетили общественный молодежный центр Blaenavon Hwb, который поддерживает более 600 молодых валлийских семей. Кейт и Уильям пообщались с волонтерами центра, сыграли на бильярде и даже испекли панкейки по древнему местному рецепту. 

Кейт и Уильям в этот день появились на публике в двух образах. Причем оба раза супруги выбрали парные наряды. Если на ферме герцог и герцогиня были в одинаковых куртках, то во второй половине дня оба предпочли зеленый хаки: на Кейт был зеленые водолазка и пальто, на Уильяме – зеленый свитер, надетый поверх голубой рубашки. 

Напомним, что ранее бабушка герцога Кембриджского 95-летняя Елизавета заразилась коронавирусом. Из-за болезни, которая по заявлению Букингемского дворца, протекала в легкой форме, королева отменила ряд встреч. Только вчера она впервые за десять дней появилась на публике во время виртуальной аудиенции. 



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