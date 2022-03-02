Мнение: Кто убил сержанта Сибгатуллина?

Россия начала признавать потери в ходе так называемой спецоперации на территории Украины. Согласно сообщениям глав российских регионов официально погибшими пока признаны 19 военных.

Среди погибших – полковник Виктор Исайкин.

Вот что написал глава Мордовии Артем Здунов: «… погиб наш земляк, уроженец ардатовского села Чукалы Виктор Исайкин. Ему было 40 лет. Виктор Иванович – кадровый военный, полковник. Свою жизнь он посвятил беззаветному служению России и окончательно остался верен военной присяге».

Вот информация про других погибших.

отсюда

А в татарстанском Нижнекамске сегодня похоронят сержанта-контрактника Ильнура Сибгатуллина.

Похоронят Ильнура с воинскими почестями, на Алее героев. А перед похоронами на пл. Победы состоится торжественный митинг. Но едва ли на этом митинге прозвучит ответ, кто убил сержанта? Кто защищал свою землю от вторгшихся на территорию Украины российских военных? Или тот, кто отдал приказ на вторжение на территорию Украины?

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