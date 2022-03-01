Как помочь себе при цистите — инструкция от уролога
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Кажется, что врачи-урологи занимаются только мужскими проблемами, но на самом деле нет — мочеполовая система и урология почти синонимы. А инфекции мочеполовой системы, то есть урологические инфекции, у женщин встречаются даже чаще, чем у мужчин. Одна из самых популярных проблем, с которой женщины обращаются к урологу, это цистит.
Цистит — это медицинский термин, обозначающий воспаление мочевого пузыря. В большинстве случаев это воспаление вызвано бактериальной инфекцией и называется инфекцией мочевыводящих путей. Цистит может быть просто болезненной и неприятной проблемой, а может стать серьезной угрозой для здоровья, если распространится на почки.
Клиника Майо
Все мы слышали мантру — не сиди на холодном, будет цистит. На самом деле мочевой пузырь не может воспалиться только по причине переохлаждения. Безусловно, переохлаждение снижает иммунитет и сопротивляемость организма, так что косвенная связь в некоторых случаях может прослеживаться. Но истинная причина цистита — всегда и только инфекция.
Цистит обычно возникает, когда бактерии извне попадают в мочевыводящие пути через мочеиспускательный канал и там начинают размножаться. Большинство случаев цистита вызываются бактериями Escherichia coli, то есть банальной кишечной палочкой.
Итак, если вы вдруг заметили что:
— позывы к мочеиспусканию стали чаще обычного;
— появился дискомфорт, чувство распирания мочевого пузыря;
— есть боль внизу живота;
— жжение и рези во время и после мочеиспускания;
— изменился цвет или запах мочи, появилась примесь (кровь, слизь).
Подобные симптомы не нужно терпеть, с ними стоит обратиться к терапевту или педиатру, который при необходимости направит вас к урологу. Но если помимо вышеперечисленных признаков у вас есть:
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боль в спине или боку;
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лихорадка и озноб;
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тошнота и рвота.
В этом случае стоит бежать к врачу как можно скорее, потому что такие признаки могут указывать на почечную инфекцию — пиелонефрит. А это куда серьезнее банального цистита.
Врач выслушает вас, сделает УЗИ мочевого пузыря и почек, если нужно. В принципе, по УЗИ все видно, но для постановки точного диагноза вам придется сдать следующие анализы: общий анализ крови и клинический анализ мочи. В некоторых случаях дополнительно будет назначен анализ мочи по Нечипоренко и анализ мочи на бактериологический посев.
Бактериальный цистит лечится антибиотиками, которые может назначить только врач после постановки диагноза. Тактика лечения других типов цистита зависит от их основной причины.
А пока вы ждете приема, не забывайте о следующих профилактических мерах. Это универсальные действия — они хороши не только во время болезни, но и в те дни, когда вас ничего не беспокоит.
Профилактика цистита
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Соблюдайте личную гигиену (частое подмывание спереди назад).
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Пейте много жидкости (клюквенный, брусничный морс).
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Своевременно при первом позыве опорожняйте мочевой пузырь.
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Во время менструации часто меняйте прокладки.
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Не носите узкое синтетическое белье.
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Избегайте половых контактов в периоды обострений цистита.
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Соблюдайте диету. Например, при хроническом цистите нельзя употреблять острое, соленое и алкоголь, кофе тоже под запретом, так как он раздражает слизистую мочевого пузыря. Что можно есть — творог, омлет, яйца всмятку, кефир, некрепкий чай, морсы, овощные супы, нежирное мясо или рыбу, тушеные овощи, крупы, макароны, а также любые фрукты, кроме цитрусовых.
Лычагин Андрей
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