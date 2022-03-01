 

Как помочь себе при цистите — инструкция от уролога

01.03.2022, 19:00, Разное
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Кажется, что врачи-урологи занимаются только мужскими проблемами, но на самом деле нет — мочеполовая система и урология почти синонимы. А инфекции мочеполовой системы, то есть урологические инфекции, у женщин встречаются даже чаще, чем у мужчин. Одна из самых популярных проблем, с которой женщины обращаются к урологу, это цистит. 

Цистит — это медицинский термин, обозначающий воспаление мочевого пузыря. В большинстве случаев это воспаление вызвано бактериальной инфекцией и называется инфекцией мочевыводящих путей. Цистит может быть просто болезненной и неприятной проблемой, а может стать серьезной угрозой для здоровья, если распространится на почки.

Клиника Майо 

Все мы слышали мантру — не сиди на холодном, будет цистит. На самом деле мочевой пузырь не может воспалиться только по причине переохлаждения. Безусловно, переохлаждение снижает иммунитет и сопротивляемость организма, так что косвенная связь в некоторых случаях может прослеживаться. Но истинная причина цистита — всегда и только инфекция. 

Цистит обычно возникает, когда бактерии извне попадают в мочевыводящие пути через мочеиспускательный канал и там начинают размножаться. Большинство случаев цистита вызываются бактериями Escherichia coli, то есть банальной кишечной палочкой.  

Итак, если вы вдруг заметили что:

— позывы к мочеиспусканию стали чаще обычного;

— появился дискомфорт, чувство распирания мочевого пузыря;

— есть боль внизу живота;

— жжение и рези во время и после мочеиспускания;

— изменился цвет или запах мочи, появилась примесь (кровь, слизь).

Подобные симптомы не нужно терпеть, с ними стоит обратиться к терапевту или педиатру, который при необходимости направит вас к урологу. Но если помимо вышеперечисленных признаков у вас есть: 

  • боль в спине или боку;

  • лихорадка и озноб;

  • тошнота и рвота. 

В этом случае стоит бежать к врачу как можно скорее, потому что такие признаки могут указывать на почечную инфекцию — пиелонефрит. А это куда серьезнее банального цистита. 

Врач выслушает вас, сделает УЗИ мочевого пузыря и почек, если нужно. В принципе, по УЗИ все видно, но для постановки точного диагноза вам придется сдать следующие анализы: общий анализ крови и клинический анализ мочи. В некоторых случаях дополнительно будет назначен анализ мочи по Нечипоренко и анализ мочи на бактериологический посев. 

Бактериальный цистит лечится антибиотиками, которые может назначить только врач после постановки диагноза. Тактика лечения других типов цистита зависит от их основной причины. 

А пока вы ждете приема, не забывайте о следующих профилактических мерах. Это универсальные действия — они хороши не только во время болезни, но и в те дни, когда вас ничего не беспокоит. 

Профилактика цистита

  • Соблюдайте личную гигиену (частое подмывание спереди назад).

  • Пейте много жидкости (клюквенный, брусничный морс).

  • Своевременно при первом позыве опорожняйте мочевой пузырь.

  • Во время менструации часто меняйте прокладки.

  • Не носите узкое синтетическое белье.

  • Избегайте половых контактов в периоды обострений цистита. 

  • Соблюдайте диету. Например, при хроническом цистите нельзя употреблять острое, соленое и алкоголь, кофе тоже под запретом, так как он раздражает слизистую мочевого пузыря. Что можно есть — творог, омлет, яйца всмятку, кефир, некрепкий чай, морсы, овощные супы, нежирное мясо или рыбу, тушеные овощи, крупы, макароны, а также любые фрукты, кроме цитрусовых. 

Лычагин Андрей



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