 

Принц Эдвард и звезда сериала “Бриджертоны” Реге-Жан Пейдж на гала-концерте в Лондоне

01.03.2022, 17:30, Разное
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Вчера принц Эдвард присоединился к звездам кино и телевидения на гала-концерте, целью которого был сбор средств для Национального молодежного театра. Его Высочество, а также актеры Барбара Брокооли, Розамунд Пайк, звезда сериала “Бриджертоны” Реге-Жан Пейдж и другие собрались в театре, чтобы посмотреть шоу молодых артистов Nostalgic Fantastic Fundraising. Все они не только аплодировали артистам, но и поддержали их танцем. 

Национальный молодежный театр в Лондоне – это не просто культурная площадка, а еще и благотворительная организация. Здесь вот уже 60 лет представителям разных слоев общества предоставляется возможность брать уроки актерского мастерства и общаться с самыми успешными людьми индустрии – от Хелен Миррен до Колина Ферта, здесь растят таланты, еще раз доказывая важность живого театра.

Представитель монаршей семьи, который для выхода в свет выбрал нестандартный костюм из бордового бархатного пиджака и клетчатых брюк, пообщался с действующими и бывшими членами театра. В этот вечер благодаря благотворительному аукциону, среди лотов которого были билеты на разные шоу, книги с автографами знаменитостей и многое другое, собрали 40 тысяч фунтов стерлингов.

Розамунд Пайк, Барбара Брокооли и принц Эдвард Принц Эдвард и Реге-Жан Пейдж

У Эдварда есть еще один повод для хорошего настроения – вероятно, его мать, 95-летняя королева Елизавета II, пошла на поправку. Напомним, что десять дней назад Букингемский дворец объявил, что у Ее Величества положительный тест на COVID-19. А уже в эти выходные королева встретилась со своими внуками, принцем Уильямом и принцессой Беатрис, а также с их семьями – Кейт Миддлтон, принцами Джорджем и Луи, принцессой Шарлоттой, и с пятимесячной принцессой Сиенной, дочерью принцессы Йоркской и Эдоардо Мапелли Моцци. 

Дон Эйри, Барбара Брокооли, принц Эдвард, Розамунд Пайк и Пол Роузби



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