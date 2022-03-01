 

Мнение: Дельное предложение

01.03.2022, 17:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Которое, впрочем, скорее всего бесполезно.

Френд в закрытом для публики Фейсбуке предлагает:

“Мне кажется разумным сейчас сделать следующее:
1. обновить все прошивки всех устройств, включая смартфоны. После этого ОТКЛЮЧИТЬ автоматические обновления.
2. Скачать все потенциально нужны приложения из магазинов приложений. И ОТКЛЮЧИТЬ их автоматическое обновление”.

В символическом плане особенно круто звучит: “отказаться от обновлений”. Типа – да, обновления нам не сейчас не нужны! Долой прогресс!

Но что-то в этом предложении есть, это без сомнения. Того и гляди РФ откажется платить по всем своим иностранным долгам (в общем-то, ход практически вынужденный) – следовательно, и у всех наших “партнеров” руки окажутся абсолютно развязанными. Какие там они пришлют нам очередные обновления…

Бог весть.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Родителям школьников на дистанционке могут ввести оплачиваемый больничный

28.03 / Мнение: О системе социального рейтинга

13.07 / Скандалы: Из военных спецобъектов достали миллиарды

17.03 / Агата и её выдуманный Майбах – Личное мнение

24.12 / Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о разводе с мужем

17.06 / Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

11.11 / Местом действия «S.T.A.L.K.E.R. 2» станет Норильск

02.04 / В Кремле раскрыли подробности о самочувствии Путина после вакцинации

24.12 / Мнение: Мозг (рассказы моей мамы)

08.10 / Кризис всему свиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика