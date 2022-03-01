Мнение: Дельное предложение

Которое, впрочем, скорее всего бесполезно.

Френд в закрытом для публики Фейсбуке предлагает:

“Мне кажется разумным сейчас сделать следующее:

1. обновить все прошивки всех устройств, включая смартфоны. После этого ОТКЛЮЧИТЬ автоматические обновления.

2. Скачать все потенциально нужны приложения из магазинов приложений. И ОТКЛЮЧИТЬ их автоматическое обновление”.

В символическом плане особенно круто звучит: “отказаться от обновлений”. Типа – да, обновления нам не сейчас не нужны! Долой прогресс!

Но что-то в этом предложении есть, это без сомнения. Того и гляди РФ откажется платить по всем своим иностранным долгам (в общем-то, ход практически вынужденный) – следовательно, и у всех наших “партнеров” руки окажутся абсолютно развязанными. Какие там они пришлют нам очередные обновления…

Бог весть.