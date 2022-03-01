Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в Деминском марафоне

В гонках юбилейного Ростех Деминского марафона примут участие члены лыжной сборной России.

На старт золотой и серебряной гонок выйдут победители и призеры только что завершившейся Олимпиады в Пекине – Александр Большунов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Татьяна Сорина.

Олимпийцы усилят звездную команду Деминского марафона. Они планируют принять участие в обеих гонках марафонской программы – на 50 километров свободным стилем и на 25 – классическим.

– Этот марафон действительно будет запоминающимся, поскольку обычно олимпийские чемпионы приезжают на марафон уже после завершения своей соревновательной карьеры. А сейчас – практически с Олимпиады. Еще неделю назад они стояли на ступеньках олимпийского пьедестала, а в первых числах марта выйдут на одну трассу с любителями лыжного спорта, – подчеркнул Алексей Рябченков, и.о. главы администрации города Рыбинска.

Также старт Ростех Деминского марафона – самого большого в России – выйдут олимпийский чемпион 2010 года, серебряный призер Олимпиады 2014 года, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков, бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростелева, чемпион мира и олимпийский призер Алексей Петухов, бронзовый призер Ванкувера Николай Морилов, российские биатлонисты – двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий и бронзовый призер олимпиады 2022 Карим Халили. В числе почетных гостей – легенды лыжного спорта Александр Завьялов и Николай Зимятов.

Золотая гонка на 50 километров состоится в воскресенье, 6 марта, серебряная гонка на 25 километров классическим стилем 7 марта.

Пресс-служба администрации города Рыбинска