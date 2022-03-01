Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в Деминском марафоне ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в Деминском марафоне

01.03.2022, 17:37, Новости
Теги: ,

В гонках юбилейного Ростех Деминского марафона примут участие члены лыжной сборной России.

На старт золотой и серебряной гонок выйдут победители и призеры только что завершившейся Олимпиады в Пекине – Александр Большунов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Татьяна Сорина.

Олимпийцы усилят звездную команду Деминского марафона. Они планируют принять участие в обеих гонках марафонской программы – на 50 километров свободным стилем и на 25 – классическим.

– Этот марафон действительно будет запоминающимся, поскольку обычно олимпийские чемпионы приезжают на марафон уже после завершения своей соревновательной карьеры. А сейчас – практически с Олимпиады. Еще неделю назад они стояли на ступеньках олимпийского пьедестала, а в первых числах марта выйдут на одну трассу с любителями лыжного спорта, – подчеркнул Алексей Рябченков, и.о. главы администрации города Рыбинска.

Также старт Ростех Деминского марафона – самого большого в России – выйдут олимпийский чемпион 2010 года, серебряный призер Олимпиады 2014 года, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков, бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростелева, чемпион мира и олимпийский призер Алексей Петухов, бронзовый призер Ванкувера Николай Морилов, российские биатлонисты – двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий и бронзовый призер олимпиады 2022 Карим Халили. В числе почетных гостей – легенды лыжного спорта Александр Завьялов и Николай Зимятов.

Золотая гонка на 50 километров состоится в воскресенье, 6 марта, серебряная гонка на 25 километров классическим стилем 7 марта.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / Выбор подходящего букмекера с поддержкой команды «Ставка ТВ»

28.02 / Деминский лыжный марафон пройдет без Worldloppet

24.02 / Для зрителей на Деминский марафон организованы автобусные рейсы

21.02 / В Демино идет подготовка трасс к Ростех Деминскому марафону

08.02 / Ростех Деминский марафон пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

03.02 / Звездные гости и участники XV Ростех Деминского лыжного марафона

02.02 / В Дёмино впервые состоится Кубок Анны Богалий – Skimir

01.02 / В 2022 году в Рыбинске проведут ремонты в 36 учреждениях социальной сферы

20.01 / Дёмино примет Всероссийские соревнования по биатлону

14.01 / На юбилейный XV Ростех Деминский лыжный марафон ждут рекордное количество участников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика