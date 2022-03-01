 

Куда пропали артисты? – Личное мнение

01.03.2022, 17:10, Разное
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Вчера в Инстаграме читательница задала вопрос: куда делись некоторые отечественные певички, где прячутся, пока их коллеги, урождённые на Украине, проявляют просто бешеную активность.


Фото: Соцсети

Ну, да — всё так. Действительно, многие пропали. Куда?

Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно вспомнить самую свою неинтеллигентную знакомую.

Ну, тётку неопределённого возраста из спального района застройки 60-х. Ту самую, у которой каждый день — именины. Отметит хорошенечко праздник, а потом до утра горланит песни, мешая соседям уснуть.

Вот если бы дать ей денег, что бы она сейчас делала?

В страхе она бы улетела куда подальше. Вы, мол, мои люди, оставайтесь тут, а я пока слетаю в Дубай.

Сидят, зашурались. Песни уже не горланят, чтобы не привлекать внимание.

И это, скажу я вам, нормальная и вполне ожидаемая их реакция на события. На то они и лидеры мнений.

К чему это я? Ах, да: не переживайте за пропавших с радаров инстаграмщиц. Вернутся в эфиры. А вы — сделайте правильные выводы.

Источник: Лена Миро



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