Мнение: Вы думаете, сейчас страшно вам? Нет, сейчас страшно “культурке” и “ылитке” – потому что дальше они!



Тут такое дело, наши западные партнеры ломанулись отказывать нашим же кинотеатрам в прокате ихнего кино. Которое, это не секрет, на самом деле давно планетарное. Даже сейчас, когда там пидорг на пидорге сидит и историю имеют во все дыры (ну там, королевы Франции стали черными и так далее). Так вот – бойтесь лучше, что будет после Украины. Ибо, все только началось.

Крупнейшие киностудии Disney, Sony Pictures и Warner Bros. останавливают прокат своих фильмов в России из-за спецоперации на Украине.Таким образом, в ближайшее время не выйдет сразу нескольких потенциально кассовых релизов: пиксаровский мультфильм «Я краснею» не выйдет 10 марта, а «Морбиус» — 24 марта. Новый «Бэтмен» и вовсе должен был выйти в кинотеатрах 2 марта, и в Сети до сих пор доступны расписания.Для российских кинотеатров это серьезный удар сразу после пандемии: все-таки наибольшие сборы, особенно в постпандемийные времена, в первую очередь у западных фильмов.

Я, как и вы сначала тоже подумал – да пес с ними. Хотя бы потому что нормального кино сейчас хрен увидишь. Из последних я ходил на наш "Огонь" и что-то смотрел пиратское дома, что-то про воров что ли и еще про русскую мафию – но это можно было смотреть и без большого экрана. Хотя сколько в студенчестве я отсидел нон-стопов – не пересчитать. И потом еще ходил, я люблю кино – но там одно теперь… искусство, короче, как любит наша Ылитка.

Однако, теперь это проблема. Потому что кинотеатров наплодили много, что классно ведь, чего скрывать, это уровень развития страны – а показывать-то нечего! Еще цитата:

Комментирует Алексей Васясин, гендиректор Объединенной сети кинотеатров, в которую входят «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула Кино»:— Понятно, что и мы теряем, и они теряют. Период восстановления будет длительный, потому что немногие кинотеатры выживут.— Эта приостановка, даже если кратковременная, достаточно критичная для киносетей?— Происходят какие-то изменения, которые потом одномоментно не исправить. Грубо говоря, «Бэтмен» должен был стартовать завтра, были определенные предпродажи, сейчас в срочном порядке мы возвращаем людям деньги, извиняемся, хотя вина не наша.— Как-то корректировать, переверстывать расписание будете?— Подо что переверстывать? Какие фильмы, какие-то старые советские? Ну, наверное, но вопрос в том, будут ли они востребованы сейчас. Конечно, что-то будем думать, будем смотреть на те рынки, которые сейчас не закрыты, не связаны с главными студиями. Никто ничего не понимает.

А случилось то, о чем так долго говорили большевики (вру, патриоты). Я даже где-то писал, что сюжет мультика "тачки" – ну, с нюансами, мне мама в детстве рассказывала, чтобы я кашу ел. А вот сюжет "Последний богатырь", который с нашими актерами снял Дисней – я еще в классе 5-м написал и выиграл в Темиртау школьную олимпиаду по литературе.

Кстати, также мы с коллегой придумали не один канал для Ютуба (хрен его знает, как там будет) – ровно на тему фантастики, да я и в ЖЖ пытался, многим понравилось.

То есть – нам заново надо создавать все. И это надо делать только после глубокой чистки т.н. Ылитки. Потому что Ксения Собчак и Ваня Урган – это не "элита" – это, все по Ленину – говно нации. Кстати, очень дорогое говно для нашей страны, но правда, не конвертируемое.

Нам надо снова делать самолеты – потому что нас выкидывают из авиаотрасли, но слава богу есть Мишустин.

И нам надо снова снимать кино – и хорошо, что есть Машков, есть Бондарчук (только как актер), Безруков, Михалков (как актер и продюссер, но без этих его про войну жутей), и так далее.

Но, главное – нужна политическая воля, потому что времени больше нет. Российскую культуру сейчас разносят западные партнеры – увольняют наших музыкантов и актеров везде, где могут дотянуться.

Это шанс. Шанс вернуть хорошее кино и прекрасных актеров, а не тварей, которые продадут Родину за бутылку – привет тебе, го…н (не господин) Серебряков.

Это шанс вернуть театр, где не орут в жопу и не пилят откаты (привет и тебе, г….н (не господин) Серебрянников.

Наша Ылита, особенно творческая – в массе своей – одна сволота. Так было исторически, но сегодня все нормы перевыполнены уже до краев. Тут война, не спецоперация на Украине, а война с Западом – а эти твари еще извиняются!

Кстати, буду ролик делать – нет даже шороха про изоляцию! Бразилия, Индия, Китай, даже Грузия, блин – не поддержали коллективный гадюшник! Только Юра Дудь и еще какое-то, ну вы поняли, цитату лень искать, лепило про "все прогрессивное человечество против Путина".

Спустя 8 лет после Крыма – всем все очевидно. И нам с вами давно все очевидно.

Хочу верить, что это очевидно превратиться, как минимум, в отстранение тварей от денег и должностей. Как максимум – предателей Родины будут судить. Может за растрату, но лучше – за измену Родине.

Счастья вам.

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