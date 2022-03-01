Мнение: Про друзей и союзников

Иран может подписать соглашение по всеобъемлющему плану действий (проще говоря, по так называемой «иранской сделке», которая была расторгнута США при Трампе). Одно из условий этой сделки — отмена нефтяного эмбарго на экспорт иранской нефти.

При этом буквально вчера Запад внезапно согласился на ключевое условие, которое было камнем преткновения на переговорах — иранские центрифуги должны быть опечатаны инспекторами МАГАТЭ, а не уничтожены, на чем настаивал еще Трамп.

Каковы последствия возвращения иранской нефти на рынок? Иран может нарастить экспорт примерно до 2-2,5 млн баррелей в сутки. Что по факту соответствует приблизительно половине всего российского экспорта. Это означает, что Запад может ввести эмбарго на российскую нефть, а оставшиеся объемы приблизительно за три-пять месяцев будут восполнены поставками саудовской нефти и пересмотром квот, определенных соглашением ОПЕК+.

Понятно, что совпадения не случайны. И Иран просто пользуется ситуацией, в которую попал друг Владимир. Ни малейшей солидарности с Кремлем иранцы проявлять не станут. Своя рубашка и все такое…

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